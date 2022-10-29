На оккупированном Донбассе завелся маньяк: убийства женщин совпадают с ротациями российских войск

На временно оккупированных территориях массово убивают женщин. В частности, известно о случаях в Донецкой и Луганской областях.

Об этом 24 каналу сообщили источники в спецслужбах. Отмечают, что у тел погибших признаки насильственной смерти.

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Оккупационные власти не реагируют на кровавые убийства

Недавно во временно оккупированной Макеевке Донецкой области нашли тело изнасилованной и убитой женщины. Скорее всего она работала на шахте имени Кирова. На женщину напали, когда она возвращалась с работы.

В Ждановке также изнасиловали и убили молодую женщину. Ее тело расчленили и выбросили в мусорных пакетах.

Похожая ситуация в Луганской области. Спецслужбы сообщают, что 27 октября в Каменобродском районе произошел случай изнасилования и убийства. Местные убеждены, что в городе завелся маньяк.

Оккупационные власти никак не реагируют на кровавые преступления и не регистрируют их. Случаи изнасилований удивительно совпадают с ротациями российских подразделений. На оккупированных территориях Луганской и Донецкой областей женщины пытаются возвращаться домой, пока на дворе не стемнело.

Слухи о серийном маньяке не стихают в Мариуполе

В оккупированном Мариуполе массово убивают женщин. Местные стараются не выходить на улицу без лишней надобности.

Мариупольцы рассказывают о серийном маньяке, который издевается и убивает женщин. Тела погибших имеют признаки насильственной смерти, у всех отсутствовали глаза.

В Мариуполе было не менее 11 случаев насильственной смерти женщин. Большинство преступлений было совершено в Центральном и Левобережном районах. Все случаи зафиксированы в районах компактного размещения российских строителей.

Оккупационные власти Мариуполя также не реагируют на массовые убийства женщин в городе.

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