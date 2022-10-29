На окупованому Донбасі завівся маніяк: вбивства жінок збігаються із ротаціями російських військ

На тимчасово окупованих територіях масово вбивають жінок. Зокрема, відомо про випадки на Донеччині та Луганщині.

Про це 24 каналу повідомили джерела у спецслужбах. Зазначають, що тіла загиблих мають ознаки насильницької смерті.

Читайте також "Хочуть покірних людей": мер Мелітополя про російську заборону говорити по телефону на вулиці

Окупаційна влада не реагує на криваві вбивства

Нещодавно в тимчасово окупованій Макіївці на Донеччині знайшли тіло зґвалтованої та вбитої жінки. Скоріш за все, вона працювала на шахті імені Кірова. На жінку напали, коли вона поверталася з роботи.

У Ждановці також зґвалтували та вбили молоду жінку. Її тіло розчленували та викинули у сміттєвих пакетах.

Схожа ситуація на Луганщині. Спецслужби повідомляють, що 27 жовтня у Кам'янобродському районі стався енний випадок зґвалтування та вбивства. Місцеві переконані, що у місті завівся маніяк.

Окупаційна влада жодним чином не реагує на криваві злочини та не реєструє їх. Випадки зґвалтувань дивним чином збігаються із ротаціями російських підрозділів. На окупованих територіях Луганської та Донецької областей жінки намагаються повертатися додому поки на дворі не стемніло.

Чутки про серійного маніяка не стихають у Маріуполі

В окупованому Маріуполі масово вбивають жінок. Місцеві намагаються не виходити на вулицю без зайвої потреби.

Маріупольці розповідають про серійного маніяка, який знущається та вбиває жінок. Тіла загиблих мають ознаки насильницької смерті, у всіх них були відсутні очі.

В Маріуполі було не менш 11 випадків насильницької смерті жінок. Більшість злочинів було скоєно у Центральному та Лівобережному районах. Всі випадки зафіксовано в районах компактного розміщення російських будівельників.

Окупаційна влада Маріуполя також не реагує на масові вбивства жінок у місті.

Варте уваги – Як українці виїжджають з окупованих територій: відео