На Харьковщине в военном подразделении произошла стрельба из-за личного конфликта: есть погибшие
Источник:ОСУВ "Хортица"
В Харьковской области 24 июля в одном из военных подразделений произошла стрельба. В результате стрельбы, трое военнослужащих погибли, еще четверо получили ранения
Причиной стали личные взаимоотношения. На месте происшествия работают Военная служба правопорядка в ВСУ и правоохранительные органы.
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В военном подразделении произошла стрельба
О стрельбе сообщили в оперативно-стратегической группировке войск "Хортица".
Сегодня, на Харьковщине, в одном из подразделений, военнослужащими, на основе личных взаимоотношений, было применено огнестрельное оружие. В результате стрельбы, трое военнослужащих погибли, еще четверо получили ранения,
– говорится в сообщении.
Раненых военнослужащих оперативно доставили в Военно-медицинский клинический центр, где им предоставляется вся неотложная медицинская помощь. В ОСУВ "Хортица" добавили, что состояние раненых – тяжелое.
Дальнейшие подробности о причинах конфликта пока не раскрывались. Также пока неизвестно, в каком именно подразделении произошел инцидент. Военные подчеркнули, что руководство принимает все необходимые меры для предотвращения в дальнейшем подобных случаев.
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