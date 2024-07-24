На Харьковщине в военном подразделении произошла стрельба из-за личного конфликта: есть погибшие

В Харьковской области 24 июля в одном из военных подразделений произошла стрельба. В результате стрельбы, трое военнослужащих погибли, еще четверо получили ранения

Причиной стали личные взаимоотношения. На месте происшествия работают Военная служба правопорядка в ВСУ и правоохранительные органы.

Читайте также Убийство из-за ревности: военному, который застрелил пограничника, сообщили о подозрении

В военном подразделении произошла стрельба

О стрельбе сообщили в оперативно-стратегической группировке войск "Хортица".

Сегодня, на Харьковщине, в одном из подразделений, военнослужащими, на основе личных взаимоотношений, было применено огнестрельное оружие. В результате стрельбы, трое военнослужащих погибли, еще четверо получили ранения,

– говорится в сообщении.

Раненых военнослужащих оперативно доставили в Военно-медицинский клинический центр, где им предоставляется вся неотложная медицинская помощь. В ОСУВ "Хортица" добавили, что состояние раненых – тяжелое.

Дальнейшие подробности о причинах конфликта пока не раскрывались. Также пока неизвестно, в каком именно подразделении произошел инцидент. Военные подчеркнули, что руководство принимает все необходимые меры для предотвращения в дальнейшем подобных случаев.

Стрельба с участием военных: последние новости

В отеле в Тернополе майор застрелил 25-летнего пограничника. Причиной стрельбы стала ревность. Во время конфликта военный достал из кобуры пистолет и произвел семь выстрелов в пограничника. СМИ сообщали, что офицер якобы застал свою жену с любовником в одном из гостиничных комплексов города.Совершившего убийство офицера уже задержали.

В Одесской области пограничник, чтобы защитить свою жизнь, застрелил военного дезертира во время незаконного пересечения границы. В настоящее время открыто уголовное производство по факту гибели военнослужащего, пытавшегося нелегально пересечь границу.Правоохранители также устанавливают все обстоятельства произошедшего.

В Сумской области в июне во время вручения повесток на блокпосте произошла стрельба. Один из водителей, показав документы, приступил к движению. Тогда вслед раздались выстрелы. По одной из версий, мужчина в военной форме якобы попал пулей в авто, где находились двое детей.