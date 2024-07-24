На Харківщині у військовому підрозділі сталась стрілянина через особистий конфлікт: є загиблі

У Харківській області 24 липня в одному з військових підрозділів сталася стрілянина. Внаслідок стрілянини, троє військовослужбовців загинуло, ще четверо отримали поранення.

Причиною стали особисті взаємовідносини. Наразі на місці події працюють Військова служба правопорядку в ЗСУ та правоохоронні органи.

Читайте також Вбивство через ревнощі: військовому, який застрелив прикордонника, повідомили про підозру

У військовому підрозділі сталася стрілянина

Про стрілянину повідомили в оперативно-стратегічному угрупуванні військ "Хортиця".

Сьогодні, на Харківщині, в одному із підрозділів, військовослужбовцями, на підґрунті особистих взаємовідносин, було застосовано вогнепальну зброю. Внаслідок стрілянини, троє військовослужбовців загинуло, ще четверо отримали поранення,

– йдеться у повідомленні.

Поранених військовослужбовців оперативно доставили до Військово-медичного клінічного центру, де їм надається вся невідкладна медична допомога. В ОСУВ "Хортиця" додали, що стан поранених – важкий.

Подальших подробиць про причини конфлікту наразі не розкривали. Також наразі невідомо, в якому саме підрозділі стався інцидент. Військові наголосили, що керівництво вживає всі необхідні заходи, задля недопущення в подальшому подібних випадків.

Стрілянина за участі військових: останні новини

У готелі в Тернополі майор застрелив 25-річного прикордонника. Причиною стрілянини стали ревнощі. Під час конфлікту військовий дістав із кобури пістолет та здійснив сім пострілів у прикордонника. ЗМІ повідомляли, що офіцер буцімто застав свою дружину з коханцем в одному з готельних комплексів міста. Офіцера, який скоїв убивство, уже затримали.

В Одеській області прикордонник, щоб захистити своє життя, застрелив військового-дезертира під час незаконного перетину кордону. Наразі відкрите кримінальне провадження за фактом загибелі військовослужбовця, який намагався нелегально перетнути кордон. Правоохоронці також встановлюють всі обставини події.

На Сумщині в червні під час вручення повісток на блокпості сталася стрілянина. Один із водіїв, показавши документи, розпочав рух. Тоді вслід пролунали постріли. За однією з версій, чоловік у військовій формі нібито влучив кулею в авто, де перебували двоє дітей.