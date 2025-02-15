Поисковая операция завершена: в Херсонской области вытащили тела 3 детей, провалившихся под лед

Накануне в Херсонской области дети, гулявшие по замерзшей реке, провалились под лед. Спасти удалось только одну девочку. К сожалению, другие дети погибли. Водолазы подняли 3 тела.

Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на председателя Херсонской ОГА Александра Прокудина. Поисковая операция завершена.

Около 09:20 чиновник сообщил, что поисковую операцию завершили. Водолазная группа ГСЧС подняла из воды тела 3 детей, которые 13 февраля провалились под лед на территории Великоалександровской общины.

Накануне спасатели нашли тела 9-летнего мальчика и 14-летней девочки, а уже сегодня – тело 13-летнего мальчика. Выражаю искренние соболезнования семье, которая потеряла самое дорогое,

– написал Прокудин.

Также председатель ОВА призвал заботиться о своей безопасности. Констатировал, лед может казаться крепким, но даже небольшая неосторожность может стоить жизни.