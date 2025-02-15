Пошукова операція завершена: на Херсонщині витягли тіла 3 дітей, які провалилися під лід

Напередодні на Херсонщині діти, які гуляли по замерзлій річці, провалилися під лід. Врятувати вдалося лише одну дівчинку. На жаль, інші діти загинули. Водолази витягли 3 тіла.

Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на голову Херсонської ОВА Олександра Прокудіна. Пошукова операція завершена.

Близько 09:20 посадовець повідомив, що водолазна група ДСНС підняла з води тіла 3 дітей, які 13 лютого провалилися під лід на території Великоолександрівської громади.

Напередодні рятувальники знайшли тіла 9-річного хлопчика та 14-річної дівчинки, а вже сьогодні – тіло 13-річного хлопчика. Висловлюю щирі співчуття родині, яка втратила найдорожче,

– написав Прокудін.

Також голова ОВА закликав дбати про свою безпеку. Констатував, лід може здаватися міцним, але навіть невелика необережність може коштувати життя.