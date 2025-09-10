На Хмельнитчине работали силы ПВО
- Российские войска запустили ударные беспилотники и ракеты по Украине, под ударом оказалась Хмельницкая область.
- Начальник ОВА Сергей Тюрин сообщил о работе сил ПВО в регионе; по предварительной информации, пострадавших нет.
В ночь на 10 сентября российские войска запустили по Украине ударные беспилотники и ракеты. Под ударом оказалась в частности Хмельницкая область.
Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на начальника Хмельницкой ОВА Сергея Тюрина.
Что известно о взрывах в Хмельницкой области?
Воздушная тревога на севере Хмельнитчины была объявлена еще в 00:41. Тогда же Воздушные силы ВСУ написали об угрозе применения ударных БПЛА на севере региона.
Уже в 01:43 стало известно, что вражеские БПЛА двигаются на севере Хмельнитчины, над Шепетовкой.
В 04:30 Сергей Тюрин сообщил, что в Хмельницкой области работают силы ПВО.
Продолжается вражеская атака по Хмельнитчине. Работают наши силы ПВО. По информации по состоянию на данный момент, без пострадавших. Детали впоследствии,
– написал глава ОВА.
Местных жителей также призвали находиться в укрытиях до окончания воздушной тревоги.
Какие еще регионы оказались под ударом?
- Ночью 10 сентября российские беспилотники тоже атаковали Львов, там работали силы ПВО. В сети местные жители также сообщают, что в результате атаки вражеского дрона в одном из районов города загорелся пожар.
- Этой ночью БПЛА врага залетели в Ивано-Франковскую область – в Калуше раздались взрывы.
- Под ударом также оказалась Винница. Местные жители слышали взрывы, а воздушные силы ВСУ неоднократно сообщали о движении "Шахедов" в области.