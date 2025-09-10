В ночь на 10 сентября российские войска запустили по Украине ударные беспилотники и ракеты. Под ударом оказалась в частности Хмельницкая область.

Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на начальника Хмельницкой ОВА Сергея Тюрина.

Что известно о взрывах в Хмельницкой области?

Воздушная тревога на севере Хмельнитчины была объявлена ​​еще в 00:41. Тогда же Воздушные силы ВСУ написали об угрозе применения ударных БПЛА на севере региона.

Уже в 01:43 стало известно, что вражеские БПЛА двигаются на севере Хмельнитчины, над Шепетовкой.

В 04:30 Сергей Тюрин сообщил, что в Хмельницкой области работают силы ПВО.

Продолжается вражеская атака по Хмельнитчине. Работают наши силы ПВО. По информации по состоянию на данный момент, без пострадавших. Детали впоследствии,

– написал глава ОВА.

Местных жителей также призвали находиться в укрытиях до окончания воздушной тревоги.

Какие еще регионы оказались под ударом?