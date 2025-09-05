В ночь на 6 сентября Россия снова атакует Украину "Шахедами". Поэтому громко было на Киевщине.

Там работает ПВО. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Киевскую ОВА.

Смотрите также "Шахеды" фиксируют в небе над Украиной: в Киеве и ряде областей существует опасность

Что известно об атаке на Киевскую область?

В части Киевской области воздушная тревога начала раздаваться в 22:07. Воздушные силы предупреждали о движении "Шахедов".

В воздушном пространстве Киевской области зафиксирован БпЛА. Силы ПВО работают по цели,

– написали в ОВА в 23:55.

По данным мониторинговых каналов, беспилотники фиксируют возле Броваров, Яготина, Згуровки, Большой Дымерки.

В КОВА призвали позаботиться о собственной безопасности и находиться в укрытиях до окончания воздушной тревоги.

"Придерживайтесь информационной тишины – не фиксируйте и не выкладывайте в сеть работу наших защитников", – напомнили также там.

Во время атаки громко было в Сумах