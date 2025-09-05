Там работает ПВО. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Киевскую ОВА.
Что известно об атаке на Киевскую область?
В части Киевской области воздушная тревога начала раздаваться в 22:07. Воздушные силы предупреждали о движении "Шахедов".
В воздушном пространстве Киевской области зафиксирован БпЛА. Силы ПВО работают по цели,
– написали в ОВА в 23:55.
По данным мониторинговых каналов, беспилотники фиксируют возле Броваров, Яготина, Згуровки, Большой Дымерки.
В КОВА призвали позаботиться о собственной безопасности и находиться в укрытиях до окончания воздушной тревоги.
"Придерживайтесь информационной тишины – не фиксируйте и не выкладывайте в сеть работу наших защитников", – напомнили также там.
Во время атаки громко было в Сумах
Вечером 6 сентября "Шахеды" также атаковали Сумскую область. Там громко было 20:57.
Известно, что Россия обстреляла Сумскую общину 2 ударными беспилотниками. Один из них сбили в воздухе, а другой попал в Ковпаковском районе.
К счастью, жилой сектор не пострадал. Местные жители за медицинской помощью не обращались.