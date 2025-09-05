Там працює ППО. Про це повідомляє 24 Канал із посиланням на Київську ОВА.
Що відомо про атаку на Київщину?
У частині Київської області повітряна тривога почала лунати о 22:07. Повітряні сили попереджали про рух "Шахедів".
У повітряному просторі Київщини зафіксовано БпЛА. Сили ППО працюють по цілі,
– написали в ОВА о 23:55.
За даними моніторингових каналів, безпілотники фіксують біля Броварів, Яготина, Згурівки, Великої Димерки.
У КОВА закликали подбати про власну безпеку та перебувати в укриттях до закінчення повітряної тривоги.
"Дотримуйтеся інформаційної тиші – не фіксуйте та не викладайте в мережу роботу наших захисників", – нагадали також там.
Під час атаки гучно було у Сумах
Увечері 6 вересня "Шахеди" також атакували Сумщину. Там гучно було 20:57.
Відомо, що Росія обстріляла Сумську громаду 2 ударними безпілотниками. Один із них збили у повітрі, а інший влучив у Ковпаківському районі.
На щастя, житловий сектор не постраждав. Місцеві мешканці по медичну допомогу не зверталися.