Там працює ППО. Про це повідомляє 24 Канал із посиланням на Київську ОВА.

Дивіться також "Шахеди" фіксують у небі над Україною: у Києві та низці областей існує небезпека

Що відомо про атаку на Київщину?

У частині Київської області повітряна тривога почала лунати о 22:07. Повітряні сили попереджали про рух "Шахедів".

У повітряному просторі Київщини зафіксовано БпЛА. Сили ППО працюють по цілі,

– написали в ОВА о 23:55.

За даними моніторингових каналів, безпілотники фіксують біля Броварів, Яготина, Згурівки, Великої Димерки.

Зверніть увагу! Оперативно про тривоги, ракетну небезпеку, загрозу ударних БпЛА для всіх областей, вибухи, а також про наслідки російських атак читайте в телеграм-каналі 24 Каналу.

У КОВА закликали подбати про власну безпеку та перебувати в укриттях до закінчення повітряної тривоги.

"Дотримуйтеся інформаційної тиші – не фіксуйте та не викладайте в мережу роботу наших захисників", – нагадали також там.

Під час атаки гучно було у Сумах