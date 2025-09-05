Про це повідомляє 24 Канал із посиланням на Суспільне. У регіоні лунає тривога через загрозу ударних БпЛА.

Що відомо про вибух у Сумах?

Повітряна тривога у Сумській області почала ширитися ще о 16:17 через активність ворожої тактичної авіації та пуски КАБів.

Згодом додалася небезпека ударних безпілотників. Відповідне повідомлення від Повітряних сил з'явилося о 19:40.

А гучно у Сумах було о 20:57.

Наразі місцева влада не повідомляла про точні причини та можливі наслідки атаки на регіон. Однак, за кілька хвилин після вибуху монітори повідомили про БпЛА повз Токарі на Сумщині.