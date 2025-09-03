Про це пише 24 Канал з посиланням на Суспільне.

Чому в Сумах пролунав вибух?

Лише о 12:12 у Сумському районі оголосили повітряну тривогу. Гучно в обласному центрі було на кілька хвилин раніше – о 12:10. Моніторингові канали писали, що по місту, ймовірно, застосували російський дрон "Молнія".

Дехто з жителів повідомляє про приліт дрона по місту, однак офіційних коментарів від влади ще не було. Попередньо, постраждалих немає.