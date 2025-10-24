На Киевщине работает ПВО
- В Киевской области вечером 24 октября работает ПВО.
- Тревога объявлена в нескольких районах Киевской области.
Вечером 24 октября стало известно о работе ПВО в Киевской области. О возможных последствиях пока не сообщают.
Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Киевскую областную военную администрацию.
Смотрите также "Все испугались, а я – нет": маленький мальчик рассказал о страшном ударе по детсаду в Харькове
Что известно о взрывах на Киевщине вечером 24 октября?
На момент публикации новости тревогу объявили не по всей Киевщине, а только в двух районах – Броварском и Вышгородском. В столице пока нет сирен.
Воздушные силы писали о беспилотниках над Броварским районом Киевской области. Эти данные приводили и мониторинговые сообщества.
В воздушном пространстве зафиксированы БПЛА. Силы ПВО работают по целям. Находитесь в укрытиях до конца воздушной тревоги. Позаботьтесь о собственной безопасности,
– написали в ОВА.
Там также традиционно призвали соблюдать информационную тишину – то есть не фиксировать и не выкладывать в сеть кадры работы украинских бойцов.
Важно! Мгновенное появление таких видео в интернете стало настоящей проблемой во время ударов по энергетике Киева.
Где сейчас тревога в Украине: смотрите онлайн-карту тревог
Обратите внимание! Карта интерактивная, данные на ней обновляются автоматически.
Пройдите в укрытие, если в вашем регионе тревога! Не пренебрегайте безопасностью!
Чтобы узнать о последствиях обстрелов в Украине, читайте телеграм-канал 24 Канала.
Последние обстрелы Киевской области
- Во время жестокого удара 22 октября по Киеву и столичному региону россияне убили целую семью в селе Погребы. Речь о 38-летней Антонине Зайченко, ее 6-месячной дочери Аделине и 12-летней племяннице Анастасии.
- Дрон залетел прямо в спальню. Важно, что Антонина приехала к родителям мужа из Киева – чтобы было безопаснее.
- Семью похоронили 24 октября.