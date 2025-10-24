На Киевщине работает ПВО

Вечером 24 октября стало известно о работе ПВО в Киевской области. О возможных последствиях пока не сообщают.

Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Киевскую областную военную администрацию.

Что известно о взрывах на Киевщине вечером 24 октября?

На момент публикации новости тревогу объявили не по всей Киевщине, а только в двух районах – Броварском и Вышгородском. В столице пока нет сирен.

Воздушные силы писали о беспилотниках над Броварским районом Киевской области. Эти данные приводили и мониторинговые сообщества.

В воздушном пространстве зафиксированы БПЛА. Силы ПВО работают по целям. Находитесь в укрытиях до конца воздушной тревоги. Позаботьтесь о собственной безопасности,

– написали в ОВА.

Там также традиционно призвали соблюдать информационную тишину – то есть не фиксировать и не выкладывать в сеть кадры работы украинских бойцов.

Важно! Мгновенное появление таких видео в интернете стало настоящей проблемой во время ударов по энергетике Киева.

Пройдите в укрытие, если в вашем регионе тревога! Не пренебрегайте безопасностью!

Последние обстрелы Киевской области