На Київщині працює ППО
Увечері 24 жовтня стало відомо про роботу ППО в Київській області. Про можливі наслідки поки не повідомляють.
Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Київську обласну військову адміністрацію.
Що відомо про вибухи на Київщині увечері 24 жовтня?
На момент публікації новини тривогу оголосили не по всій Київщині, а тільки в двох районах – Броварському та Вишгородському. В столиці поки немає сирен.
Повітряні сили писали про безпілотники над Броварським районом Київської області. Ці дані наводили і моніторингові спільноти.
У повітряному просторі зафіксовано БпЛА. Сили ППО працюють по цілях. Перебувайте в укриттях до кінця повітряної тривоги. Подбайте про власну безпеку,
– написали в ОВА.
Там також традиційно закликали дотримуватися інформаційної тиші – тобто не фіксувати і не викладати в мережу кадри роботи українських бійців.
Важливо! Миттєва поява таких відео в інтернеті стала справжньою проблемою під час ударів по енергетиці Києва.
Де зараз тривога в Україні: дивіться онлайн-карту тривог
Зверніть увагу! Карта інтерактивна, дані на ній оновлюються автоматично.
Пройдіть в укриття, якщо у вашому регіоні тривога! Не нехтуйте безпекою!
Останні обстріли Київської області
- Під час жорстокого удару 22 жовтня по Києву та столичному регіону росіяни вбили цілу родину в селі Погреби. Мова про 38-річну Антоніну Зайченко, її 6-місячну донечку Аделіну та 12-річну племінницю Анастасію.
- Дрон залетів просто в спальню. Важливо, що Антоніна приїхала до батьків чоловіка з Києва – щоб було безпечніше.
- Родину поховали 24 жовтня.