Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Київську обласну військову адміністрацію.

Що відомо про вибухи на Київщині увечері 24 жовтня?

На момент публікації новини тривогу оголосили не по всій Київщині, а тільки в двох районах – Броварському та Вишгородському. В столиці поки немає сирен.

Повітряні сили писали про безпілотники над Броварським районом Київської області. Ці дані наводили і моніторингові спільноти.

У повітряному просторі зафіксовано БпЛА. Сили ППО працюють по цілях. Перебувайте в укриттях до кінця повітряної тривоги. Подбайте про власну безпеку,

– написали в ОВА.

Там також традиційно закликали дотримуватися інформаційної тиші – тобто не фіксувати і не викладати в мережу кадри роботи українських бійців.

Важливо! Миттєва поява таких відео в інтернеті стала справжньою проблемою під час ударів по енергетиці Києва.

Де зараз тривога в Україні: дивіться онлайн-карту тривог

Зверніть увагу! Карта інтерактивна, дані на ній оновлюються автоматично.

Пройдіть в укриття, якщо у вашому регіоні тривога! Не нехтуйте безпекою!

Останні обстріли Київської області