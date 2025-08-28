На Киевщине работают силы ПВО
- В Киевской области зафиксированы БпЛА, объявлена воздушная тревога в Броварском и Бориспольском районах.
- Силы ПВО работают по цели, украинцев призывают соблюдать информационную тишину и находиться в укрытиях.
В четверг, 28 августа, россияне в очередной раз запустили по Украине БпЛА. Вражеские дроны зафиксировали в частности в Киевской области.
Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Киевскую ОВА.
В Киевской области зафиксировали БпЛА
Воздушная тревога из-за угрозы беспилотников была объявлена в Броварском и Бориспольском районах Киевской области.
В 14:58 в Киевские ОВА сообщили, что в воздушном пространстве региона зафиксирован БПЛА.
Силы ПВО работают по цели. Находитесь в укрытии до конца воздушной тревоги. Позаботьтесь о собственной безопасности,
– говорится в сообщении.
Украинцев также призвали соблюдать информационную тишину – не фиксировать и не выкладывать в сеть работу защитников.
Впоследствии в Воздушных силах ВСУ сообщили о движении БпЛА курсом на Бровары/Киев.
Ночью враг цинично обстрелял Киев
- Этой ночью российские войска в очередной раз нанесли массированный удар по Киеву. Вражеская ракета попала в пятиэтажный жилой дом в Дарницком районе столицы, полностью разрушив один из подъездов.
- По предварительным данным, снаряд попал примерно на уровне третьего-четвертого этажа, что привело к значительным разрушениям и гибели людей.
- В память обо всех погибших в Киеве объявлен траур. В пятницу, 29 августа, в столице запрещены массовые мероприятия, а также будут приспущены флаги на всех коммунальных зданиях города.