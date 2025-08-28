В четверг, 28 августа, россияне в очередной раз запустили по Украине БпЛА. Вражеские дроны зафиксировали в частности в Киевской области.

Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Киевскую ОВА.

В Киевской области зафиксировали БпЛА

Воздушная тревога из-за угрозы беспилотников была объявлена ​​в Броварском и Бориспольском районах Киевской области.

В 14:58 в Киевские ОВА сообщили, что в воздушном пространстве региона зафиксирован БПЛА.

Силы ПВО работают по цели. Находитесь в укрытии до конца воздушной тревоги. Позаботьтесь о собственной безопасности,

– говорится в сообщении.

Украинцев также призвали соблюдать информационную тишину – не фиксировать и не выкладывать в сеть работу защитников.

Впоследствии в Воздушных силах ВСУ сообщили о движении БпЛА курсом на Бровары/Киев.

Ночью враг цинично обстрелял Киев