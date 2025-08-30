Укр Рус
30 августа, 06:22
На Киевщине во время атаки повреждена железная дорога: ряд поездов задерживается – перечень

Ярослав Погончук
Основные тезисы
  • В результате российской атаки повреждена железнодорожная инфраструктура на Киевщине, что привело к задержке ряда поездов.
  • Задержка коснулась ряда поездов с маршрутами.

Россия нанесла очередную массированную атаку по Украине в ночь на 30 августа. В результате вражеского обстрела повреждена железнодорожная инфраструктура в Киевской области.

Сообщает 24 Канал со ссылкой на Укрзализныцю.

Какие произошли изменения в движении поездов?

В компании рассказали, что в результате российской атаки в ночь на 30 августа была повреждена железнодорожная инфраструктура на Киевщине. Из-за этого задерживается ряд поездов. Они прибудут на станцию Киев с опозданием от 2 часов.

Рейсы, которые следуют с задержками:

  • №74 Перемышль – Харьков;
  • №24 Хелм – Киев;
  • №144 Рахов – Сумы;
  • №2 Ивано-Франковск – Харьков;
  • №21 Харьков – Львов;
  • №106 Одесса – Киев.

Железнодорожники уже начали работы по восстановлению инфраструктуры и постараются как можно быстрее сделать все, чтобы вернуться к стандартному графику движения поездов.

Что известно об ударе по железной дороге 28 августа?

  • 28 августа Россия также нанесла удар по железнодорожной инфраструктуре в Винницкой области. Только утром 29 августа в Укрзализныце сообщили, что почти вышли на стандартный график движения.
  • Также россияне нанесли удар по парку скоростных поездов "Интерсити+". В результате вражеской атаки один из поездов получил значительные повреждения.
  • Российский удар пришелся по одному из главных вагонов поезда. Из-за этого невозможно просто отцепить один вагон и отправить этот поезд на рейс. Сейчас он находится на обследовании, чтобы понять его дальнейшую судьбу.