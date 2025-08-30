На Киевщине во время атаки повреждена железная дорога: ряд поездов задерживается – перечень
- В результате российской атаки повреждена железнодорожная инфраструктура на Киевщине, что привело к задержке ряда поездов.
- Задержка коснулась ряда поездов с маршрутами.
Россия нанесла очередную массированную атаку по Украине в ночь на 30 августа. В результате вражеского обстрела повреждена железнодорожная инфраструктура в Киевской области.
Сообщает 24 Канал со ссылкой на Укрзализныцю.
Смотрите также Как говорить, когда летят ракеты и дроны, – Ермак о необходимости прекращения огня перед переговорами
Какие произошли изменения в движении поездов?
В компании рассказали, что в результате российской атаки в ночь на 30 августа была повреждена железнодорожная инфраструктура на Киевщине. Из-за этого задерживается ряд поездов. Они прибудут на станцию Киев с опозданием от 2 часов.
Рейсы, которые следуют с задержками:
- №74 Перемышль – Харьков;
- №24 Хелм – Киев;
- №144 Рахов – Сумы;
- №2 Ивано-Франковск – Харьков;
- №21 Харьков – Львов;
- №106 Одесса – Киев.
Железнодорожники уже начали работы по восстановлению инфраструктуры и постараются как можно быстрее сделать все, чтобы вернуться к стандартному графику движения поездов.
Что известно об ударе по железной дороге 28 августа?
- 28 августа Россия также нанесла удар по железнодорожной инфраструктуре в Винницкой области. Только утром 29 августа в Укрзализныце сообщили, что почти вышли на стандартный график движения.
- Также россияне нанесли удар по парку скоростных поездов "Интерсити+". В результате вражеской атаки один из поездов получил значительные повреждения.
- Российский удар пришелся по одному из главных вагонов поезда. Из-за этого невозможно просто отцепить один вагон и отправить этот поезд на рейс. Сейчас он находится на обследовании, чтобы понять его дальнейшую судьбу.