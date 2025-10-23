Укр Рус
23 октября, 12:57
На Крещатике возле КГГА пылали шины: полиция задержала причастного киевлянина

Анастасия Безейко
  • Утром 23 октября под зданием КГГА неизвестный мужчина поджег автомобильные шины, пожар быстро ликвидировали.
  • Правоохранители задержали подозреваемого, местного жителя 1977 года рождения, и устанавливают его мотивы.

Утром четверга, 23 октября, под зданием КГГА неизвестный мужчина поджег автомобильные шины. Пожар на Крещатике уже ликвидировали, а правоохранители задержали причастного.

Им оказался местный житель 1977 года рождения. Детали сообщает 24 Канал со ссылкой на Национальную полицию.

Что известно о пожаре на Крещатике?

По данным ГСЧС, сообщение о возгорании автомобильных покрышек поступило в 11:20. Работники дежурного поста при КГГА потушили пожар с помощью огнетушителей еще до прибытия подразделения. После этого пожарные окончательно ликвидировали возгорание на площади 3 квадратных метра в 11:41.

Правоохранители задержали предполагаемого поджигателя – местного жителя 1977 года рождения. Его доставили в районное управление полиции, мотивы поступка устанавливаются.

Мужчина поджег шины на Крещатике: смотрите фото

 

Пожар под зданием КГГА: смотрите видео

 

Что известно о пожаре на Печерске 17 – 18 октября?

  • Недавно на улице Шота Руставели в центре столицы также вспыхнул пожар. Огонь бушевал всю ночь и утро 17 – 18 октября, на месте работали более 100 спасателей.
  • По словам корреспондента 24 Канала, возгорание было трудно потушить из-за того, что дом старый, с деревянными перекрытиями. В ГСЧС отметили – возгорание произошло в одной из квартир на 4 этаже 7-этажного дома.
  • Обошлось без жертв и пострадавших, но из-за инцидента были изменения в работе транспорта. В частности, движение перекрывали на участке Саксаганского – Шота Руставели. 