На Крещатике возле КГГА пылали шины: полиция задержала причастного киевлянина

Утром четверга, 23 октября, под зданием КГГА неизвестный мужчина поджег автомобильные шины. Пожар на Крещатике уже ликвидировали, а правоохранители задержали причастного.

Им оказался местный житель 1977 года рождения. Детали сообщает 24 Канал со ссылкой на Национальную полицию.

Что известно о пожаре на Крещатике?

По данным ГСЧС, сообщение о возгорании автомобильных покрышек поступило в 11:20. Работники дежурного поста при КГГА потушили пожар с помощью огнетушителей еще до прибытия подразделения. После этого пожарные окончательно ликвидировали возгорание на площади 3 квадратных метра в 11:41.

Правоохранители задержали предполагаемого поджигателя – местного жителя 1977 года рождения. Его доставили в районное управление полиции, мотивы поступка устанавливаются.

