На Хрещатику біля КМДА палали шини: поліція затримала причетного киянина
- Уранці 23 жовтня під будівлею КМДА невідомий чоловік підпалив автомобільні шини, пожежу швидко ліквідували.
- Правоохоронці затримали підозрюваного, місцевого жителя 1977 року народження, та встановлюють його мотиви.
Уранці четверга, 23 жовтня, під будівлею КМДА невідомий чоловік підпалив автомобільні шини. Пожежу на Хрещатику вже ліквідували, а правоохоронці затримали причетного.
Ним виявився місцевий житель 1977 року народження. Деталі повідомляє 24 Канал із посиланням на Національну поліцію.
Що відомо про пожежу на Хрещатику?
За даними ДСНС, повідомлення про загоряння автомобільних покришок надійшло об 11:20. Працівники чергового посту при КМДА загасили пожежу за допомогою вогнегасників ще до прибуття підрозділу. Опісля вогнеборці остаточно ліквідували загоряння на площі 3 квадратних метрів об 11:41.
Правоохоронці затримали ймовірного палія – місцевого мешканця 1977 року народження. Його доставили до районного управління поліції, мотиви вчинку встановлюють.
