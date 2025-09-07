Российское посольство в Швеции "атаковали" с помощью дрона
- 7 сентября дрон сбросил пакет с краской на посольство России в Швеции, что считается "систематическим" явлением.
- Россия обвиняет шведские власти в невыполнении обязательств по Венской конвенции, а полиция не установила исполнителей нападений.
Утром 7 сентября неизвестный дрон "атаковал" посольство России в Швеции. Он сбросил на здание пакет с краской.
В посольстве пожаловались, что это уже "систематическое явление". Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на заявление российского МИД в телеграмме.
Что известно о "нападении" дрона на посольство России в Швеции?
В российском посольстве инцидент назвали "очередным нападением с использованием дрона" и напомнили, что предыдущий случай произошел 25 мая.
Затем 17 июня, 5 июля и 21 августа таким нападениям подверглось Торговое представительство России в Стокгольме,
– заявили российские дипломаты.
По их словам, атаки беспилотников на дипломатические учреждения России в Швеции продолжаются более года, приобретая "систематический" характер, однако полиция до сих пор не установила ни исполнителей, ни организаторов.
В посольстве также обвинили шведские власти в "последовательном" невыполнении обязательств по Венской конвенции о дипломатических сношениях 1961 года, которая гарантирует защиту и неприкосновенность дипломатических миссий.
"Вся ответственность за последствия этой ситуации лежит на шведской стороне", - заявили представители России.
Это не первое подобное "нападение" на представительство России в Швеции
- 26 мая неизвестные сбросили краску с дрона на территорию российского посольства в Швеции. Всю ответственность возложили на шведские власти.
- Россияне жалуются, что подобные нападения продолжаются уже более года, последнее из которых было в ноябре 2024 года, а в январе 2025 мужчина пытался прорваться в российское посольство на автомобиле.