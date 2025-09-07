Російське посольство у Швеції "атакували" за допомогою дрона
- 7 вересня дрон скинув пакет з фарбою на посольство Росії в Швеції, що вважається "систематичним" явищем.
- Росія звинувачує шведську владу в невиконанні зобов'язань за Віденською конвенцією, а поліція не встановила виконавців нападів.
Вранці 7 вересня невідомий дрон "атакував" посольство Росії у Швеції. Він скинув на будівлю пакет з фарбою.
У посольстві поскаржилися, що це вже "систематичне явище". Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на заяву російського МЗС у телеграмі.
Що відомо про "напад" дрона на посольство Росії у Швеції?
У російському посольстві інцидент назвали "черговим нападом із використанням дрона" та нагадали, що попередній випадок стався 25 травня.
Потім 17 червня, 5 липня і 21 серпня таких нападів зазнало Торговельне представництво Росії в Стокгольмі,
– заявили російські дипломати.
За їхніми словами, атаки безпілотників на дипломатичні установи Росії у Швеції тривають понад рік, набуваючи "систематичного" характеру, проте поліція досі не встановила ані виконавців, ані організаторів.
У посольстві також звинуватили шведську владу у "послідовному" невиконанні зобов’язань за Віденською конвенцією про дипломатичні зносини 1961 року, яка гарантує захист і недоторканність дипломатичних місій.
"Уся відповідальність за наслідки цієї ситуації лежить на шведській стороні", — заявили представники Росії.
Це не перший подібний "напад" на представництво Росії у Швеції
- 26 травня невідомі скинули фарбу з дрона на територію російського посольства у Швеції. Усю відповідальність поклали на шведську владу.
- Росіяни скаржаться, що подібні напади тривають уже понад рік, останній з яких був у листопаді 2024 року, а у січні 2025 чоловік намагався прорватися в російське посольство на автомобілі.