Інцидент трапився вранці 28 січня. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на заяву представника поліції, яку наводить SVT.

Дивіться також Швеція вперше відправила солдатів до російського кордону

Що відомо про інцидент поблизу російського посольства

У поліції кажуть, що чоловік намагався протаранити ворота російського посольства своїм авто. Про це надійшло повідомлення від охоронця будівлі.

Коли правоохоронці прибули на місце події, чоловік перебував у машині. Його вдалося арештувати.

Наразі невідомо, який мотив був у затриманого. Національність правопорушника також поки що не встановили. Поліція розпочала попереднє розслідування за фактом несанкціонованого проникнення на територію посольства.

Зазначимо, що це вже не перший інцидент, який трапився поблизу посольства Росії у Стокгольмі.

Зокрема, у листопаді 2024 року невідомий дрон пролетів над будівлею та скинув фарбу на територію дипломатичного комплексу. Тоді у поліції заявили, що ніхто не був заарештований, підозрюваних ідентифікувати також не вдалося.