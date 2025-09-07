У посольстві поскаржилися, що це вже "систематичне явище". Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на заяву російського МЗС у телеграмі.

Що відомо про "напад" дрона на посольство Росії у Швеції?

У російському посольстві інцидент назвали "черговим нападом із використанням дрона" та нагадали, що попередній випадок стався 25 травня.

Потім 17 червня, 5 липня і 21 серпня таких нападів зазнало Торговельне представництво Росії в Стокгольмі,

– заявили російські дипломати.

За їхніми словами, атаки безпілотників на дипломатичні установи Росії у Швеції тривають понад рік, набуваючи "систематичного" характеру, проте поліція досі не встановила ані виконавців, ані організаторів.

У посольстві також звинуватили шведську владу у "послідовному" невиконанні зобов’язань за Віденською конвенцією про дипломатичні зносини 1961 року, яка гарантує захист і недоторканність дипломатичних місій.

"Уся відповідальність за наслідки цієї ситуації лежить на шведській стороні", — заявили представники Росії.

Це не перший подібний "напад" на представництво Росії у Швеції