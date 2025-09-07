В посольстве пожаловались, что это уже "систематическое явление". Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на заявление российского МИД в телеграмме.

Что известно о "нападении" дрона на посольство России в Швеции?

В российском посольстве инцидент назвали "очередным нападением с использованием дрона" и напомнили, что предыдущий случай произошел 25 мая.

Затем 17 июня, 5 июля и 21 августа таким нападениям подверглось Торговое представительство России в Стокгольме,

– заявили российские дипломаты.

По их словам, атаки беспилотников на дипломатические учреждения России в Швеции продолжаются более года, приобретая "систематический" характер, однако полиция до сих пор не установила ни исполнителей, ни организаторов.

В посольстве также обвинили шведские власти в "последовательном" невыполнении обязательств по Венской конвенции о дипломатических сношениях 1961 года, которая гарантирует защиту и неприкосновенность дипломатических миссий.

"Вся ответственность за последствия этой ситуации лежит на шведской стороне", - заявили представители России.

Это не первое подобное "нападение" на представительство России в Швеции