На Прикарпатье драка подростков закончилась стрельбой и ножевым ранением
Источник:Полиция ГУНП в Ивано-Франковской области
В Ивано-Франковской области произошла драка между компаниями. В результате потасовки один из подростков получил ножевое ранение.
Инцидент произошел вечером 3 мая в городе Надворная. Более того, во время драки также произошла стрельба.
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Драка на Прикарпатье закончилась стрельбой и ножевым ранением
Около 21:10 3 мая в Надворной произошла драка. Полиция получила сообщение о стрельбе и ножевом ранении, и сразу выехала на место инцидента.
Правоохранители за считанные минуты остановили драку и задержали злоумышленника. Как оказалось, конфликт произошел между компаниями подростков. Так, 18-летний парень начал драку с 17-летним подростком. В ходе схватки он нанес ножевое ранение в левую подвздошную область (низ живота).
Также во время драки раздавались выстрелы. Как потом признались участники драки, 24-летний парень выстрелил в воздух несколько раз, чтобы остановить драку. Травматическое оружие у него изъяли.
Сейчас злоумышленника, который ранил подростка, задержали – он находится в райотделе полиции. Раненый 17-летний парень находится в больнице.
Следователи начали уголовное производство по факту хулиганства. Также решается вопрос о задержании подозреваемого.
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