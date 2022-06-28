Подросток выложил в TikTok жестокое видео с зайцем: за шкуродера и автора видео взялась полиция

В Ровненской области 17-летний юноша выложил жестокое видео, на котором его 19-летний товарищ отрезал голову мертвому зайцу. За обоих ребят взялась полиция.

Об этом сообщили в управлении полиции региона. Жестокое видео было обнаружено во время мониторинга соцсетей.

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Ребята не смогли объяснить, почему выложили видео в сеть

Правоохранители установили всех фигурантов. По данным следствия, вечером 25 июня компания юношей, среди которых 3 несовершеннолетних, катались на мотоциклах. Тогда 19-летний парень наехал на зайца. В результате удара животное погибло.

После этого ребята устроили очень странное и жестокое "развлечение". Сбивший зайца юноша решил отрезать животному голову, а 17-летний парень снял все на видео. Затем этот ролик он выложил на своей странице в TikTok под музыку с хетштегом "Охота".

По дороге 19-летний местный житель допустил наезд на зайца, в результате чего животное погибло. В дальнейшем 17-летний житель Степани снял на видео, как 19-летний товарищ отрезает ушастому голову. Видео несовершеннолетний опубликовал на своей странице в социальной сети,

– сообщили в полиции.

В разговоре со стражами порядка ребята объяснили, что хотели приготовить и съесть зайца. Однако юноши так и не смогли найти объяснения, почему решили снять такое жестокое видео.

Из-за инцидента полиция возбудила уголовное дело по статье о жестоком обращении с животными, по которой предусмотрено наказание в виде заключения на срок от 3 до 5 лет.

17-летний парень, выложивший видео в сеть раскаялся в своем поступке и сотрудничает с правоохранителями.

На Буковине возбуждено уголовное дело за убийство павлина

По этическим соображениям мы не публикуем кадры, о которых идет речь. Вы можете просмотреть видео здесь , однако настоятельно просим особо чувствительных людей воздержаться от этого.

Общественная организация ANIMAL HELPERS опубликовала жуткие кадры, на которых 20-летний парень в состоянии алкогольного опьянения с жестокостью убил павлина. Шкуродер держал птицу за шею и изо всех сил бил ею о землю.

Друзья злоумышленника даже не остановили его, а наоборот ободряли и смеялись. И, наконец, живодер бросил мертвое тело павлина на землю.

Такая жестокость получила значительный резонанс в обществе. Молодому человеку сообщили о подозрении по статье о жестоком обращении с животными. В родном селе живодера шокированы его жестокостью. Наибольший шок действия парня вызвали у его матери.

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