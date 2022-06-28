Об этом сообщили в управлении полиции региона. Жестокое видео было обнаружено во время мониторинга соцсетей.

Напомним "Его мама в шоке": сельский голова рассказал о живодере, который убил павлина на Буковине

Ребята не смогли объяснить, почему выложили видео в сеть

Правоохранители установили всех фигурантов. По данным следствия, вечером 25 июня компания юношей, среди которых 3 несовершеннолетних, катались на мотоциклах. Тогда 19-летний парень наехал на зайца. В результате удара животное погибло.

После этого ребята устроили очень странное и жестокое "развлечение". Сбивший зайца юноша решил отрезать животному голову, а 17-летний парень снял все на видео. Затем этот ролик он выложил на своей странице в TikTok под музыку с хетштегом "Охота".

По дороге 19-летний местный житель допустил наезд на зайца, в результате чего животное погибло. В дальнейшем 17-летний житель Степани снял на видео, как 19-летний товарищ отрезает ушастому голову. Видео несовершеннолетний опубликовал на своей странице в социальной сети,

– сообщили в полиции.

В разговоре со стражами порядка ребята объяснили, что хотели приготовить и съесть зайца. Однако юноши так и не смогли найти объяснения, почему решили снять такое жестокое видео.

Из-за инцидента полиция возбудила уголовное дело по статье о жестоком обращении с животными, по которой предусмотрено наказание в виде заключения на срок от 3 до 5 лет.

17-летний парень, выложивший видео в сеть раскаялся в своем поступке и сотрудничает с правоохранителями.

По этическим соображениям мы не публикуем кадры, о которых идет речь. Вы можете просмотреть видео здесь, однако настоятельно просим особо чувствительных людей воздержаться от этого.

На Буковине возбуждено уголовное дело за убийство павлина

Общественная организация ANIMAL HELPERS опубликовала жуткие кадры, на которых 20-летний парень в состоянии алкогольного опьянения с жестокостью убил павлина. Шкуродер держал птицу за шею и изо всех сил бил ею о землю.

Друзья злоумышленника даже не остановили его, а наоборот ободряли и смеялись. И, наконец, живодер бросил мертвое тело павлина на землю.

Такая жестокость получила значительный резонанс в обществе. Молодому человеку сообщили о подозрении по статье о жестоком обращении с животными. В родном селе живодера шокированы его жестокостью. Наибольший шок действия парня вызвали у его матери.

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