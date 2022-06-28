Про це повідомили в управлінні поліції регіону. Жорстоке відео виявили під час моніторингу соцмереж.

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Хлопці не змогли пояснити, чому виклали відео у мережу

Правоохоронці встановили всіх фігурантів. За даними слідства, увечері 25 червня компанія юнаків, серед яких 3 неповнолітніх, каталися на мотоциклах. Тоді 19-річний хлопець наїхав на зайця. Унаслідок удару тварина загинула.

Після цього хлопці влаштували дуже дивну та жорстоку "розвагу". Юнак, який збив зайця, вирішив відрізати тварині голову, а 17-річний хлопець зняв усе на відео. Потім цей ролик він виклав на своїй сторінці у TikTok під музику з хетштегом "Охота".

Дорогою 19-річний місцевий житель допустив наїзд на зайця, внаслідок чого тварина загинула. У подальшому 17-річний житель Степані зняв на відео, як 19-річний товариш відрізає вуханю голову. Відео неповнолітній опублікував на своїй сторінці у соціальній мережі,

– повідомили у поліції.

У розмові з правоохоронцями хлопці пояснили, що хотіли приготувати та з'їсти зайця. Однак юнаки так і не змогли знайти пояснення чому вирішили зняти таке жорстоке відео.

Через інцидент поліція відкрила кримінальну справу за статтею про жорстоке поводження з тваринами, за якою передбачене покарання у вигляді ув'язнення терміном від 3 до 5 років.

17-річний хлопець, який виклав відео у мережу розкаявся у своєму вчинку та співпрацює з правоохоронцями.

З етичних міркувань ми не публікуємо кадри, про які йде мова. Ви можете переглянути відео тут, однак наполегливо просимо особливо чутливих людей утриматися від цього.

На Буковині відкрили кримінальну справу за вбивство павича

Громадська організація ANIMAL HELPERS опублікувала моторошні кадри, на яких 20-річний хлопець у стані алкогольного сп'яніння з жорстокістю убив павича. Шкуродер тримав птаха за шию та щосили бив ним об землю.

Друзі зловмисника навіть не зупинили його, а навпаки підбадьорювали і сміялися. І врешті живодер кинув мертве тіло павича на землю.

Така жорстокість отримала значний резонанс у суспільстві. Молодику повідомили про підозру за статтею про жорстоке поводження з тваринами. У рідному селі живодера шоковані його жорстокістю. Найбільший шок дії молодика викликали у його матері.

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