На трассе Киев – Харьков фура столкнулась с автобусом с людьми: много погибших и раненых
Источник:Главное управление Нацполиции Полтавщины
К сожалению, не только из-за войны с Россией гибнут украинцы. Так, столкновение автобуса с фурой на автодороге Киев – Харьков – Довжанский привело к роковым последствиям.
Столкнулись автомобили на автодороге М-03 в Лубенском районе в направлении Полтавы. Как сообщила пресс-секретарь спасателей Полтавщины Светлана Рыбалко, есть погибшие и травмированные.
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Авария привела к роковым последствиям
Известно, что столкновение произошло около 16:00 вблизи города Лубны. В это время маршрутка Mercedes-Benz на скорости влетела в грузовик MAN, который стоял в попутном направлении.
Как сообщили в эфире телемарафона, удар был настолько сильным, что пассажиров придавило конструкцией транспорта. Так что спасателям ГСЧС пришлось деблокировать пострадавших.
К сожалению, в аварии не обошлось без жертв. Сообщается, что погиб водитель и один пассажир микроавтобуса. Также 8 пассажиров получили телесные повреждения.
Причины ДТП
Как сообщили спасатели, погодные условия на Полтавщине в момент аварии не были такими, что из-за них могло произойти ДТП. Поэтому правоохранители рассматривают другие причины, в частности:
- неисправность маршрутки,
- ошибку водителя.
По состоянию на 17:24 на месте трагедии работают спасатели и следственно-оперативная группа полиции. Они достают пассажиров из автобуса, выясняют причины и обстоятельства ДТП, а также перекрыли движение транспорта в направлении Полтавы.
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