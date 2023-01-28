Столкнулись автомобили на автодороге М-03 в Лубенском районе в направлении Полтавы. Как сообщила пресс-секретарь спасателей Полтавщины Светлана Рыбалко, есть погибшие и травмированные.

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Авария привела к роковым последствиям

Известно, что столкновение произошло около 16:00 вблизи города Лубны. В это время маршрутка Mercedes-Benz на скорости влетела в грузовик MAN, который стоял в попутном направлении.

Как сообщили в эфире телемарафона, удар был настолько сильным, что пассажиров придавило конструкцией транспорта. Так что спасателям ГСЧС пришлось деблокировать пострадавших.

К сожалению, в аварии не обошлось без жертв. Сообщается, что погиб водитель и один пассажир микроавтобуса. Также 8 пассажиров получили телесные повреждения.

Причины ДТП

Как сообщили спасатели, погодные условия на Полтавщине в момент аварии не были такими, что из-за них могло произойти ДТП. Поэтому правоохранители рассматривают другие причины, в частности:

неисправность маршрутки,

ошибку водителя.

По состоянию на 17:24 на месте трагедии работают спасатели и следственно-оперативная группа полиции. Они достают пассажиров из автобуса, выясняют причины и обстоятельства ДТП, а также перекрыли движение транспорта в направлении Полтавы.

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