Зіткнулися автомобілі на автодорозі М-03 у Лубенському районі в напрямку Полтави. Як повідомила речниця рятувальників Полтавщини Світлана Рибалко, є загиблі та травмовані.

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Аварія призвела до фатальних наслідків

Відомо, що зіткнення відбулося близько 16:00 поблизу міста Лубни. У цей час маршрутка Mercedes-Benz на швидкості влетіла у та вантажівку MAN, яка стояла в попутному напрямку.

Як повідомили в ефірі телемарафону, удар був настільки сильним, що пасажирів причавило конструкцією транспорту. Тож рятівникам ДСНС довелося деблокувати постраждалих.

На жаль, в аварії не обійшлося без жертв. Повідомляється, що загинули водій та один пасажир мікроавтобуса. Також 8 пасажирів отримали тілесні ушкодження.

Причини ДТП

Як повідомили рятувальники, погодні умови на Полтавщині у момент аварії не були такими, що через них могла статися ДТП. Через це правоохоронці розглядають інші причини, зокрема:

несправність маршрутки,

помилку водія.

Станом на 17:24 на місці трагедії працюють рятувальники та слідчо-оперативна група поліції. Вони дістають пасажирів з автобуса, з'ясовують причини та обставини ДТП, а також перекрили рух транспорту у напрямку Полтави.

Наслідки ДТП на Полтавщині / Фото "Полтавська хвиля"

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