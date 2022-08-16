На Закарпатье 12-летний парень пытал кота: стрелял в бедного из ружья

На Закарпатье несовершеннолетний живодер издевался над котом. Беззащитное животное выло и кричало от боли после того, как парень стрелял в него из ружья.

О жутком случае правоохранители узнали случайно – во время мониторинга интернета.

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Так, на видео, которое активно распространялось в сети, полицейские увидели парня, который из предмета, похожего на ружье, стреляет в животное. Благодаря неравнодушию украинцев малого живодера быстро удалось найти и идентифицировать.

Какое наказание светит живодеру

Как сообщили в полиции Закарпатской области, данное событие сотрудники полиции сразу зарегистрировали и приступили к проверке. За такое поведение малолетнего ребенка полицейские привлекли к ответственности родителей. На них за ненадлежащее воспитание уже был составлен административный протокол.

С семьей и дальше будет работать ювенальная полиция, чтобы не допустить подобных случаев в будущем. Кроме этого, в ходе проверки правоохранители выяснят, каким образом в руки 12-летнего парня попало пневматическое ружье.

По этическим соображениям 24 канал не будет распространять видео издевательства над животным. К сожалению, неизвестно, осталось ли оно живо после полученных травм.

Заметим, что в начале июля жительница Одесской области обратилась в полицию и сообщила, что кто-то жестоко убил ее домашних любимцев. Уже через несколько часов правоохранители установили причастное к преступлению лицо. Им оказался 19-летний односельчанин потерпевшей.

Правоохранители установили, что накануне молодой человек просил женщину одолжить ему деньги, но она отказала, поэтому он спланировал месть. Ночью злоумышленник пришел к подворью потерпевшей, и, убедившись, что хозяйки нет дома, перепрыгнул через забор, нашел во дворе топор и убил собаку, а затем заранее подготовленной строительной пилой и пятерых ее щенков.

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