На Закарпатті 12-річний хлопець катував кота: стріляв у бідолашного з рушниці

На Закарпатті неповнолітній живодер знущався з кота. Беззахисна тварина вила та кричала від болю після того, як хлопець стріляв у нього з рушниці.

Про моторошний випадок правоохоронці дізналися випадково – під час моніторингу інтернету.

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Так, на відео, яке активно ширилося у мережі поліцейські побачили хлопця, який з предмета, схожого на рушницю, стріляє у тваринку. Завдяки небайдужості українців малого живодера швидко вдалося знайти та ідентифікувати.

Яке покарання світить живодеру

Як повідомили у поліції Закарпатської області, дану подію працівники поліції одразу зареєстрували та розпочали перевірку. За таку поведінку малолітньої дитини поліцейські притягнули до відповідальності батьків. На них за неналежне виховання вже склали адміністративний протокол.

З родиною і надалі працюватиме ювенальна поліція, для того, щоб не допустити подібних випадків у майбутньому. Окрім цього, у ході перевірки правоохоронці з'ясують, яким чином у руки 12-річного хлопця потрапила пневматична рушниця.

З етичних міркувань 24 канал не розповсюджуватиме відео знущання з тваринки. На жаль, невідомо, чи залишилася вона жива після отриманих травм.

Зауважимо, що на початку липня жителька Одещини звернулась до поліції й повідомила, що хтось жорстоко вбив її домашніх улюбленців. Вже за кілька годин правоохоронці встановили причетну до злочину особу. Ним виявився 19-річний односелець потерпілої.

Правоохоронці встановили, що напередодні молодий чоловік просив жінку позичити йому гроші, але вона відмовила, тож він спланував помсту. Вночі зловмисник прийшов до обійстя потерпілої, і, переконавшись, що господині немає вдома, перестрибнув через паркан, знайшов у дворі сокиру і вбив собаку, а потім заздалегідь підготовленою будівельною пилкою і п'ятьох її цуценят.

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