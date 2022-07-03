Зловмисником виявився 19-річний односелець потерпілої. Випадок стався у суботу 2 липня.

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Подробиці злочину

Правоохоронці встановили, що напередодні молодий чоловік просив жінку позичити йому гроші, але вона відмовила, тож він спланував помсту. Вночі зловмисник прийшов до обійстя потерпілої, і, переконавшись, що господині немає вдома, перестрибнув через паркан, знайшов у дворі сокиру і вбив нею собаку, а потім заздалегідь підготовленою будівельною пилкою і п’ятьох її цуценят.

Знаряддя злочину поліцейські вилучили, а тіла тварин направили на експертизу. Правопорушник скоєне не заперечував,

– сказала начальниця відділення № 2 слідчого відділу Болградського районного відділу поліції Олена Узун-Куртогло.

Яке покарання загрожує вбивці

Тепер живодерові інкримінують жорстоке поводження, вчинене з особливою жорстокістю щодо двох і більше тварин за частиною 3 статті 299 Кримінального кодексу України. Тепер йому загрожує від 5 до 8 років позбавлення волі.

Шановні громадяни, тварини – як домашні, так і безпритульні – знаходяться під захистом держави, і ніхто не має права жорстоко поводитися з ними. Відповідальність за подібні дії прописана одразу у двох кодексах – адміністративному і кримінальному. Якщо ви стали свідками чи маєте будь-яку інформацію про такі злочини, одразу повідомляйте на спецлінію 102,

– наголосили в поліції.

До слова, у Макарові Київської області люди врятували собаку, з якого познущалися російські військові. Знайшли його у ямі зі сміттям. Люди хотіли його витягти, але вчасно помітили, що собака замінований. Від смерті пса врятувало лише те, що він не міг ходити. Тварина лежала нерухомо, то ж вибухівка не здетонувала. Скільки саме часу чотирилапий пробув у ямі – ніхто не знає. Тепер пес у турботливих руках і потребує реабілітації, щоб знову відчути лапки.

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