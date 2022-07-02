Рятувальники намагаються врятувати кожне життя
У ДСНС наголосили, що для українців важливе кожне життя. Це ще одна докорінна різниця між нами та цинічним сусідом.
Увага Жодна людина з багатоповерхівки в Сергіївці не пішла в укриття під час тривоги, – Єнін
Ми докорінно відрізняємось від них! Українці цінують кожне життя, російські покидьки – знецінили цілу націю,
– йдеться у повідомленні.
В управлінні опублікували відео моменту, як рятувальник виносить зі зруйнованого будинку маленьке цуценя.
"Врятоване життя під час ліквідації наслідків ракетного удару", – підписали відео рятувальники.
Врятовані після ракетного удару тваринки шукають сім'ю
Рятувальники досі працюють на місці вибуху і поки мають можливість приглянути за врятованим песиком. У нього, до слова, з'явився компаньйон – котеня, яке теж вдалось врятувати з під завалів. Тваринам потрібний новий дім, рятувальники просять небайдужих забрати чотирилапих до себе.
– зазначили рятувальники і опублікували милі фото.
Обстріл Одеської області: коротко
- В ніч проти 1 липня росіяни трьома ракетами атакували село Сергіївка Білгород-Дністровського району Одеської області.
- Ракети Х-22 запустили з літаків Ту з акваторії Чорного моря.
- Ракети потрапили у багатоповерхівку та 2 бази відпочинку. Кількість загиблих внаслідок атаки зросла до 21, ще 39 людей – постраждали.
- Перший заступник міністра внутрішніх справ Євгеній Єнін зауважив, що за 8 – 10 хвилин до вибуху в області було оголошено повітряну тривогу. Однак, жоден із жителів багатоповерхівки, куди влучила ракета, не зійшов в укриття.
До теми – жахливі деталі ракетного обстрілу Одещини: дивіться відео