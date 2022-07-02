Рятувальники намагаються врятувати кожне життя

У ДСНС наголосили, що для українців важливе кожне життя. Це ще одна докорінна різниця між нами та цинічним сусідом.

Увага Жодна людина з багатоповерхівки в Сергіївці не пішла в укриття під час тривоги, – Єнін

Ми докорінно відрізняємось від них! Українці цінують кожне життя, російські покидьки – знецінили цілу націю,

– йдеться у повідомленні.

В управлінні опублікували відео моменту, як рятувальник виносить зі зруйнованого будинку маленьке цуценя.

"Врятоване життя під час ліквідації наслідків ракетного удару", – підписали відео рятувальники.

Врятовані після ракетного удару тваринки шукають сім'ю

Рятувальники досі працюють на місці вибуху і поки мають можливість приглянути за врятованим песиком. У нього, до слова, з'явився компаньйон – котеня, яке теж вдалось врятувати з під завалів. Тваринам потрібний новий дім, рятувальники просять небайдужих забрати чотирилапих до себе.

Другий день цим малюкам комфортно біля наших рятувальників, проте роботи завершаться, а забрати їх з собою ми не можемо. На місці ракетного удару в селищі Сергіївка, біля намету рятувальників, ви можете забрати це круте песко і пухнастика, і стати трохи щасливішими,

– зазначили рятувальники і опублікували милі фото.

Пухнастики зі своїми рятувальниками / Фото ДСНС

Чотирилапі вижили під час ракетного удару і тепер шукають новий дім / Фото ДСНС