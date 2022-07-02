Спасатели пытаются спасти каждую жизнь
В ГСЧС подчеркнули, что для украинцев важна каждая жизнь. Это еще одна разница между нами и циничным соседом.
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Мы в корне отличаемся от них! Украинцы ценят каждую жизнь, российские подонки – обесценили целую нацию,
– говорится в сообщении.
В управлении опубликовали видео момента, как спасатель выносит из разрушенного дома маленького щенка.
"Спасена жизнь при ликвидации последствий ракетного удара", – подписали видео спасатели.
Спасенные после ракетного удара животные ищут семью
Спасатели до сих пор работают на месте взрыва и пока имеют возможность присмотреть за спасенной собачкой. У него, к слову, появился компаньон – котенок, которого тоже удалось спасти из-под завалов. Животным нужен новый дом, спасатели просят неравнодушных забрать четвероногих к себе.
– отметили спасатели и опубликовали милые фото.
Обстрел Одесской области: коротко
- В ночь на 1 июля россияне тремя ракетами атаковали село Сергеевка Белгород-Днестровского района Одесской области.
- Ракеты Х-22 запустили из самолетов Ту из акватории Черного моря.
- Ракеты попали в многоэтажку и 2 базы отдыха. Число погибших в результате атаки возросло до 21, еще 39 человек – пострадали.
- Первый заместитель министра внутренних дел Евгений Енин отметил, что за 8 – 10 минут до взрыва в области была объявлена воздушная тревога. Однако ни один из жителей многоэтажки, куда попала ракета, не пошел в укрытие.
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