Спасатели пытаются спасти каждую жизнь

В ГСЧС подчеркнули, что для украинцев важна каждая жизнь. Это еще одна разница между нами и циничным соседом.

К теме Никто из многоэтажки в Сергеевке не пошел в укрытие во время тревоги, – Енин

Мы в корне отличаемся от них! Украинцы ценят каждую жизнь, российские подонки – обесценили целую нацию,
– говорится в сообщении.

В управлении опубликовали видео момента, как спасатель выносит из разрушенного дома маленького щенка.

"Спасена жизнь при ликвидации последствий ракетного удара", – подписали видео спасатели.

Спасенные после ракетного удара животные ищут семью

Спасатели до сих пор работают на месте взрыва и пока имеют возможность присмотреть за спасенной собачкой. У него, к слову, появился компаньон – котенок, которого тоже удалось спасти из-под завалов. Животным нужен новый дом, спасатели просят неравнодушных забрать четвероногих к себе.

Второй день этим малышам комфортно у наших спасателей, однако работы завершатся, а унести их с собой мы не можем. На месте ракетного удара в поселке Сергеевка, возле палатки спасателей, вы можете забрать этого крутого щенка и пушистика и стать немного счастливее,
– отметили спасатели и опубликовали милые фото.
Пушистики со своими спасателями / Фото ГСЧС
Четвероногие выжили во время ракетного удара и теперь ищут новый дом / Фото ГСЧС

Обстрел Одесской области: коротко

  • В ночь на 1 июля россияне тремя ракетами атаковали село Сергеевка Белгород-Днестровского района Одесской области.
  • Ракеты Х-22 запустили из самолетов Ту из акватории Черного моря.
  • Ракеты попали в многоэтажку и 2 базы отдыха. Число погибших в результате атаки возросло до 21, еще 39 человек – пострадали.
  • Первый заместитель министра внутренних дел Евгений Енин отметил, что за 8 – 10 минут до взрыва в области была объявлена воздушная тревога. Однако ни один из жителей многоэтажки, куда попала ракета, не пошел в укрытие.

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