Спасатели пытаются спасти каждую жизнь

В ГСЧС подчеркнули, что для украинцев важна каждая жизнь. Это еще одна разница между нами и циничным соседом.

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Мы в корне отличаемся от них! Украинцы ценят каждую жизнь, российские подонки – обесценили целую нацию,

– говорится в сообщении.

В управлении опубликовали видео момента, как спасатель выносит из разрушенного дома маленького щенка.

"Спасена жизнь при ликвидации последствий ракетного удара", – подписали видео спасатели.

Спасенные после ракетного удара животные ищут семью

Спасатели до сих пор работают на месте взрыва и пока имеют возможность присмотреть за спасенной собачкой. У него, к слову, появился компаньон – котенок, которого тоже удалось спасти из-под завалов. Животным нужен новый дом, спасатели просят неравнодушных забрать четвероногих к себе.

Второй день этим малышам комфортно у наших спасателей, однако работы завершатся, а унести их с собой мы не можем. На месте ракетного удара в поселке Сергеевка, возле палатки спасателей, вы можете забрать этого крутого щенка и пушистика и стать немного счастливее,

– отметили спасатели и опубликовали милые фото.

Пушистики со своими спасателями / Фото ГСЧС

Четвероногие выжили во время ракетного удара и теперь ищут новый дом / Фото ГСЧС