Злоумышленником оказался 19-летний односельчанин потерпевшей. Случай произошел в субботу 2 июля.

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Подробности преступления

Правоохранители установили, что накануне молодой человек просил женщину одолжить ему деньги, но она отказала, поэтому он спланировал месть. Ночью злоумышленник пришел к подворью потерпевшей, и, убедившись, что хозяйки нет дома, перепрыгнул через забор, нашел во дворе топор и убил им собаку, а затем заранее подготовленной строительной пилой и пятерых ее щенков.

Орудие преступления полицейские изъяли, а тела животных направили на экспертизу. Правонарушитель совершенное не возражал,

– сказала начальница отделения № 2 следственного отдела Болградского районного отдела полиции Елена Узун-Куртогло.

Какое наказание грозит убийце

Теперь животноводу инкриминируют жестокое обращение, совершенное с особой жестокостью в отношении двух и более животных по части 3 статьи 299 Уголовного кодекса Украины. Теперь ему грозит от 5 до 8 лет лишения свободы.

Уважаемые граждане, животные – как домашние, так и бездомные – находятся под защитой государства, и никто не имеет права жестоко обращаться с ними. Ответственность за подобные действия прописана сразу в двух кодексах – административном и уголовном. Если вы стали свидетелями или располагаете какой-либо информацией о таких преступлениях, сразу сообщайте на спецлинию 102,

– отметили в полиции.

К слову, в Макарове Киевской области люди спасли собаку, над которой поиздевались российские военные. Нашли его в яме с мусором. Люди хотели его вытащить, но вовремя заметили, что собака заминирована. От смерти пса спасло только то, что он не мог ходить. Животное лежало неподвижно, поэтому взрывчатка не сдетонировала. Сколько времени четырехлапый пробыл в яме – никто не знает. Теперь пес в заботливых руках и нуждается в реабилитации, чтобы снова почувствовать кавычки.

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