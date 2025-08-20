В Запорожской области работают силы ПВО. Жителей призывают оставаться в укрытиях.

Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на председателя Запорожской ОГА Ивана Федорова.

Что известно о взрывах в Запорожье?

В Запорожской области работают силы ПВО. Воздушную тревогу в области объявили около 07:08.

Воздушные силы ВСУ сообщали об активности вражеских разведывательных дронов в Запорожской области. Их также фиксировали в Черниговской и Харьковской областях. Для их сбивания привлечены соответствующие средства.

В каких регионах еще раздавались взрывы?