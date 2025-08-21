Вакарчук, Магучих и СБУ: кому Зеленский вручил награды "Национальная легенда Украины"
- Зеленский вручил награды "Национальная легенда Украины" 10 лауреатам – военным, спортсменам, художникам и меценатам.
- Награда была учреждена в 2021 году к 30-летию Независимости для отмечения вклада в развитие и защиту государства.
Владимир Зеленский вручил награды "Национальная легенда Украины". Среди лауреатов легкоатлетка Ярослава Магучих, певец Святослав Вакарчук и работники СБУ, причастные к организации операции "Паутина".
Об этом украинский президент сообщил в среду, 20 августа, передает 24 Канал. Участие в церемонии также приняла первая леди Елена Зеленская.
Кто получил награду "Национальная легенда Украины"?
В этом году президент вручил 10 наград "Национальная легенда Украины" военным, спортсменам, художникам и меценатам. Среди лауреатов:
- Святослав Вакарчук – музыкант, вокалист, композитор и лидер рок-группы "Океан Эльзы", посол доброй воли Программы развития ООН для молодежи в Украине;
- Владимир Горбулин – первый вице-президент Национальной академии наук Украины, Герой Украины;
- работники СБУ, которые разработали и воплотили уникальную военную операцию "Паутина";
- Сергей Лифарь (посмертно) – артист балета, балетмейстер и теоретик танца;
- Ярослава Магучих – олимпийская чемпионка, многократная чемпионка мира и Европы по легкой атлетике;
- Людмила Монастырская – оперная певица, солистка Национального академического театра оперы и балета Украины имени Тараса Шевченко;
- Анатолий Криволап – художник, мастер нефигуративной живописи и пейзажа, лауреат Национальной премии Украины имени Тараса Шевченко;
- Андрей Семьянкив (MED GOblin) – командир медицинской роты, капитан медицинской службы;
- Джеймс Темертей – предприниматель и меценат, общественный деятель, гражданин Канады украинского происхождения гражданин Канады;
- Василий Зинкевич – певец, народный артист Украины, Герой Украины.
Вручение наград "Национальная легенда Украины": смотрите фото
Спасибо каждому из вас. Вы – каждый на своем месте – своими делами делаете очень много для наших людей и нашей страны. И она это знает, замечает, отмечает это – отныне на официальном уровне, называя вас действительно теми, кем вы есть: национальными легендами Украины!
– подчеркнул Зеленский.
Справка: награду "Национальная легенда Украины" ввели в 2021 году к 30-й годовщине Независимости. С тех пор президент ежегодно отмечает людей, которые внесли вклад в становление независимой Украины, защиту государства, развитие национальной экономики, науки, образования, культуры, искусства, спорта, здравоохранения, а также за активную благотворительную и общественную деятельность.
Вручение наград "Национальная легенда Украины": смотрите видео
К слову, полную телевизионную версию церемонии будут транслировать в эфире национального телемарафона в День Независимости Украины – 24 августа, в 21:00.
Спецоперация СБУ "Паутина": что известно
- В воскресенье, 1 июня, украинские дроны атаковали российские военные аэродромы, в частности "Белая", "Дягилево", "Оленья" и "Иваново".
- В результате операции "Паутина" было поражено около трети стратегической авиации врага – 41 самолет, среди которых А-50, Ту-95, Ту-22М3 и Ту-160.
- Глава СБУ Василий Малюк назвал удар "серьезной пощечиной по мощи и террористической сущности России".