Владимир Зеленский вручил награды "Национальная легенда Украины". Среди лауреатов легкоатлетка Ярослава Магучих, певец Святослав Вакарчук и работники СБУ, причастные к организации операции "Паутина".

Об этом украинский президент сообщил в среду, 20 августа, передает 24 Канал. Участие в церемонии также приняла первая леди Елена Зеленская.

Кто получил награду "Национальная легенда Украины"?

В этом году президент вручил 10 наград "Национальная легенда Украины" военным, спортсменам, художникам и меценатам. Среди лауреатов:

Святослав Вакарчук – музыкант, вокалист, композитор и лидер рок-группы "Океан Эльзы", посол доброй воли Программы развития ООН для молодежи в Украине;

Владимир Горбулин – первый вице-президент Национальной академии наук Украины, Герой Украины;

работники СБУ , которые разработали и воплотили уникальную военную операцию "Паутина";

Сергей Лифарь (посмертно) – артист балета, балетмейстер и теоретик танца;

Ярослава Магучих – олимпийская чемпионка, многократная чемпионка мира и Европы по легкой атлетике;

Людмила Монастырская – оперная певица, солистка Национального академического театра оперы и балета Украины имени Тараса Шевченко;

Анатолий Криволап – художник, мастер нефигуративной живописи и пейзажа, лауреат Национальной премии Украины имени Тараса Шевченко;

Андрей Семьянкив (MED GOblin) – командир медицинской роты, капитан медицинской службы;

Джеймс Темертей – предприниматель и меценат, общественный деятель, гражданин Канады украинского происхождения гражданин Канады;

Василий Зинкевич – певец, народный артист Украины, Герой Украины.

Вручение наград "Национальная легенда Украины": смотрите фото

Спасибо каждому из вас. Вы – каждый на своем месте – своими делами делаете очень много для наших людей и нашей страны. И она это знает, замечает, отмечает это – отныне на официальном уровне, называя вас действительно теми, кем вы есть: национальными легендами Украины!

– подчеркнул Зеленский.

Справка: награду "Национальная легенда Украины" ввели в 2021 году к 30-й годовщине Независимости. С тех пор президент ежегодно отмечает людей, которые внесли вклад в становление независимой Украины, защиту государства, развитие национальной экономики, науки, образования, культуры, искусства, спорта, здравоохранения, а также за активную благотворительную и общественную деятельность.

Вручение наград "Национальная легенда Украины": смотрите видео

К слову, полную телевизионную версию церемонии будут транслировать в эфире национального телемарафона в День Независимости Украины – 24 августа, в 21:00.

Спецоперация СБУ "Паутина": что известно