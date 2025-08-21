Володимир Зеленський вручив відзнаки "Національна легенда України". Серед цьогорічних лауреатів – легкоатлетка Ярослава Магучіх, співак Святослав Вакарчук і працівники СБУ, причетні до організації операції "Павутина".

Про це український президент повідомив у середу, 20 серпня, передає 24 Канал. Участь у церемонії також узяла перша леді Олена Зеленська.

Хто отримав відзнаку "Національна легенда України"?

Цьогоріч президент вручив 10 відзнак "Національна легенда України" військовим, спортсменам, митцям і меценатам. Серед лауреатів:

Святослав Вакарчук – музикант, вокаліст, композитор і лідер рок-гурту "Океан Ельзи", посол доброї волі Програми розвитку ООН для молоді в Україні;

– музикант, вокаліст, композитор і лідер рок-гурту "Океан Ельзи", посол доброї волі Програми розвитку ООН для молоді в Україні; Володимир Горбулін – перший віцепрезидент Національної академії наук України, Герой України;

– перший віцепрезидент Національної академії наук України, Герой України; працівники СБУ , які розробили та втілили унікальну військову операцію "Павутина";

, які розробили та втілили унікальну військову операцію "Павутина"; Сергій Лифар (посмертно) – артист балету, балетмейстер і теоретик танцю;

(посмертно) – артист балету, балетмейстер і теоретик танцю; Ярослава Магучіх – олімпійська чемпіонка, багаторазова чемпіонка світу та Європи з легкої атлетики;

– олімпійська чемпіонка, багаторазова чемпіонка світу та Європи з легкої атлетики; Людмила Монастирська – оперна співачка, солістка Національного академічного театру опери та балету України імені Тараса Шевченка;

– оперна співачка, солістка Національного академічного театру опери та балету України імені Тараса Шевченка; Анатолій Криволап – художник, майстер нефігуративного живопису та пейзажу, лауреат Національної премії України імені Тараса Шевченка;

– художник, майстер нефігуративного живопису та пейзажу, лауреат Національної премії України імені Тараса Шевченка; Андрій Сем'янків (MED GOblin) – командир медичної роти, капітан медичної служби;

(MED GOblin) – командир медичної роти, капітан медичної служби; Джеймс Темертей – підприємець і меценат, громадський діяч, громадянин Канади українського походження;

– підприємець і меценат, громадський діяч, громадянин Канади українського походження; Василь Зінкевич – співак, народний артист України, Герой України.

Вручення відзнак "Національна легенда України": дивіться фото

Дякую кожному з вас. Ви – кожен на своєму місці – своїми справами робите надзвичайно багато для наших людей і нашої країни. І вона це знає, помічає, відзначає це – відтепер на офіційному рівні, називаючи вас дійсно тими, ким ви є: національними легендами України!

– наголосив Зеленський.

Довідка: відзнаку "Національна легенда України" запровадили у 2021 році до 30-ї річниці Незалежності. Відтоді президент щорічно відзначає людей, які зробили внесок у становлення незалежної України, захист держави, розвиток національної економіки, науки, освіти, культури, мистецтва, спорту, охорони здоров'я, а також за активну благодійну та громадську діяльність.

Вручення відзнак "Національна легенда України": дивіться відео

До слова, повну телевізійну версію церемонії транслюватимуть в ефірі національного телемарафону в День Незалежності України – 24 серпня, о 21:00.

Спецоперація СБУ "Павутина": що відомо