21 серпня, 00:02
Вакарчук, Магучіх і СБУ: кому Зеленський вручив відзнаки "Національна легенда України"

Анастасія Безейко
Основні тези
  • Зеленський вручив відзнаки "Національна легенда України" 10 лауреатам – військовим, спортсменам, митцям і меценатам.
  • Відзнаку запровадили у 2021 році до 30-ї річниці Незалежності для відзначення внесків у розвиток і захист держави.

Володимир Зеленський вручив відзнаки "Національна легенда України". Серед цьогорічних лауреатів – легкоатлетка Ярослава Магучіх, співак Святослав Вакарчук і працівники СБУ, причетні до організації операції "Павутина".

Про це український президент повідомив у середу, 20 серпня, передає 24 Канал. Участь у церемонії також узяла перша леді Олена Зеленська.

Хто отримав відзнаку "Національна легенда України"?

Цьогоріч президент вручив 10 відзнак "Національна легенда України" військовим, спортсменам, митцям і меценатам. Серед лауреатів:

  • Святослав Вакарчук – музикант, вокаліст, композитор і лідер рок-гурту "Океан Ельзи", посол доброї волі Програми розвитку ООН для молоді в Україні;
  • Володимир Горбулін – перший віцепрезидент Національної академії наук України, Герой України;
  • працівники СБУ, які розробили та втілили унікальну військову операцію "Павутина";
  • Сергій Лифар (посмертно) – артист балету, балетмейстер і теоретик танцю;
  • Ярослава Магучіх – олімпійська чемпіонка, багаторазова чемпіонка світу та Європи з легкої атлетики;
  • Людмила Монастирська – оперна співачка, солістка Національного академічного театру опери та балету України імені Тараса Шевченка;
  • Анатолій Криволап – художник, майстер нефігуративного живопису та пейзажу, лауреат Національної премії України імені Тараса Шевченка;
  • Андрій Сем'янків (MED GOblin) – командир медичної роти, капітан медичної служби;
  • Джеймс Темертей – підприємець і меценат, громадський діяч, громадянин Канади українського походження;
  • Василь Зінкевич – співак, народний артист України, Герой України.

Вручення відзнак "Національна легенда України": дивіться фото

 

Дякую кожному з вас. Ви – кожен на своєму місці – своїми справами робите надзвичайно багато для наших людей і нашої країни. І вона це знає, помічає, відзначає це – відтепер на офіційному рівні, називаючи вас дійсно тими, ким ви є: національними легендами України!
– наголосив Зеленський.

Довідка: відзнаку "Національна легенда України" запровадили у 2021 році до 30-ї річниці Незалежності. Відтоді президент щорічно відзначає людей, які зробили внесок у становлення незалежної України, захист держави, розвиток національної економіки, науки, освіти, культури, мистецтва, спорту, охорони здоров'я, а також за активну благодійну та громадську діяльність.

Вручення відзнак "Національна легенда України": дивіться відео

 

До слова, повну телевізійну версію церемонії транслюватимуть в ефірі національного телемарафону в День Незалежності України – 24 серпня, о 21:00.

Спецоперація СБУ "Павутина": що відомо

  • У неділю, 1 червня, українські дрони атакували російські військові аеродроми, зокрема "Белая", "Дягілєво", "Оленья" та "Іваново".
  • Унаслідок операції "Павутина" було уражено близько третини стратегічної авіації ворога – 41 літак, серед яких А-50, Ту-95, Ту-22М3 й Ту-160.
  • Очільник СБУ Василь Малюк назвав удар "серйозним ляпасом по могутності й терористичній сутності Росії".