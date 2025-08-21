Про це український президент повідомив у середу, 20 серпня, передає 24 Канал. Участь у церемонії також узяла перша леді Олена Зеленська.
Хто отримав відзнаку "Національна легенда України"?
Цьогоріч президент вручив 10 відзнак "Національна легенда України" військовим, спортсменам, митцям і меценатам. Серед лауреатів:
- Святослав Вакарчук – музикант, вокаліст, композитор і лідер рок-гурту "Океан Ельзи", посол доброї волі Програми розвитку ООН для молоді в Україні;
- Володимир Горбулін – перший віцепрезидент Національної академії наук України, Герой України;
- працівники СБУ, які розробили та втілили унікальну військову операцію "Павутина";
- Сергій Лифар (посмертно) – артист балету, балетмейстер і теоретик танцю;
- Ярослава Магучіх – олімпійська чемпіонка, багаторазова чемпіонка світу та Європи з легкої атлетики;
- Людмила Монастирська – оперна співачка, солістка Національного академічного театру опери та балету України імені Тараса Шевченка;
- Анатолій Криволап – художник, майстер нефігуративного живопису та пейзажу, лауреат Національної премії України імені Тараса Шевченка;
- Андрій Сем'янків (MED GOblin) – командир медичної роти, капітан медичної служби;
- Джеймс Темертей – підприємець і меценат, громадський діяч, громадянин Канади українського походження;
- Василь Зінкевич – співак, народний артист України, Герой України.
Дякую кожному з вас. Ви – кожен на своєму місці – своїми справами робите надзвичайно багато для наших людей і нашої країни. І вона це знає, помічає, відзначає це – відтепер на офіційному рівні, називаючи вас дійсно тими, ким ви є: національними легендами України!
– наголосив Зеленський.
Довідка: відзнаку "Національна легенда України" запровадили у 2021 році до 30-ї річниці Незалежності. Відтоді президент щорічно відзначає людей, які зробили внесок у становлення незалежної України, захист держави, розвиток національної економіки, науки, освіти, культури, мистецтва, спорту, охорони здоров'я, а також за активну благодійну та громадську діяльність.
До слова, повну телевізійну версію церемонії транслюватимуть в ефірі національного телемарафону в День Незалежності України – 24 серпня, о 21:00.
Спецоперація СБУ "Павутина": що відомо
- У неділю, 1 червня, українські дрони атакували російські військові аеродроми, зокрема "Белая", "Дягілєво", "Оленья" та "Іваново".
- Унаслідок операції "Павутина" було уражено близько третини стратегічної авіації ворога – 41 літак, серед яких А-50, Ту-95, Ту-22М3 й Ту-160.
- Очільник СБУ Василь Малюк назвав удар "серйозним ляпасом по могутності й терористичній сутності Росії".