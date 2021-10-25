"Найдите время вспомнить ее": в США почтили память убитой Галины Хатчинс – трогательные фото
Источник:Evening Standard
В Лос-Анджелесе состоялось памятное мероприятие в честь оператора-постановщика Галины Хатчинс. Ее во время съемок фильма "Ржавчина" случайно застрелил актер Алек Болдуин.
Ранее вечер памяти провели в Альбукерке – крупнейшем городе штата Нью-Мексико. На событие приходили знакомые погибшей, а также представители киноиндустрии и неравнодушные люди.
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Почтить память люди пришли с плакатами
Люди на улице зажигали свечи у фотографий украинки. Организаторы мероприятия в городе Альбукерке заявили, что мемориал должен почтить память Хатчинс. Однако не сосредоточиться на ее смерти.
Докладчик на церемонии также прочитал вслух заявление мужа Хатчинс. "Пожалуйста, найдите время вспомнить ее. Мы все вместе будем работать, чтобы почтить ее память и наследовать ее решимость и творчество", – сказал он.Справка. Импровизированный мемориал трагически погибшей женщине устроили на улице. Речь идет о площади Сивик возле Albuquerque Civic Plaza.
В толпе также были несколько человек, которые пришли на вечер памяти с плакатами. Надписи касались вопросов безопасности на съемочных площадках.
Толпа чтит память оператора/ Фото Getty Images
Шерил Лоу – работница киноиндустрии заявила во время мероприятия, что выступает за запрет использования настоящего оружия на съемочных площадках.
Гибель украинки: главное
- Галину Хатчинс застрелили 22 октября 2021 в штате Нью-Мексико во время съемок вестерна "Ржавчина". Это сделал актер Алек Болдуин прямо на съемочной площадке.
- В Украине подтвердили, что у 42-летней оператора Галины Хатчинс было украинское гражданство. Она получила высшее образование в Киеве и переехала в США, чтобы делать карьеру в кинематографе.
- Актер должен был стрелять из реквизитного пистолета, который должен был быть заряжен холостыми патронами. Очевидец пояснил, что несчастный случай произошел из-за пропусков зажигания оружия с холостыми патронами.
- Когда актер выстрелил, осколки пули разлетелись и попали в двух людей. Также тяжелое ранение получил режиссер ленты Джоэл Соуз. Его отвезли в больницу, сейчас он чувствует себя хорошо.