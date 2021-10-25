"Знайдіть час, щоб згадати її": у США вшанували вбиту Галину Гатчінс – зворушливі фото
Джерело:Evening Standard
У Лос-Анджелесі відбувся пам'ятний захід на честь операторки-постановниці Галини Гатчінс Її під час знімання стрічки "Іржа" випадково застрелив актор Алек Болдвін.
Раніше вечір пам'яті провели в Альбукерке – найбільшому місті штату Нью-Мексико. На події приходили знайомі загиблої, а також представники кіноіндустрії й небайдужі люди.
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На вшанування люди прийшли з плакатами
Люди на вулиці запалювали свічки біля світлин українки. Організатори заходу в місті Альбукерке заявили, що меморіал має вшанувати пам'ять Гатчінс. Проте не зосередитися на її смерті.
Доповідач на вшануванні також прочитав уголос заяву чоловіка Гатчінс. "Будь ласка, знайдіть час, щоб згадати її. Ми всі разом працюватимемо, щоб ушанувати її пам'ять та наслідувати її рішучість і творчість", – сказав він.Довідка. Імпровізований меморіал трагічно загиблій жінці влаштували на вулиці. Мовиться про площу Сівік біля Albuquerque Civic Plaza.
У натовпі також були кілька осіб, які прийшли на вечір пам'яті з плакатами. Надписи стосувалися питань безпеки на знімальних майданчиках.
Натовп вшановує пам'ять операторки / Фото Getty Images
Загибель українки: головне
- Галини Гатчінс застрелили 22 жовтня 2021 року у штаті Нью-Мексико під час знімань вестерну "Іржа". Це зробив актор Алек Болдвін прямо на знімальному майданчику.
- В Україні підтвердили, що 42-річна операторка Галина Гатчінс мала українське громадянство. Вона отримала вищу освіту в Києві й переїхала у США, щоб будувати кар'єру в кінематографі.
- Актор мав стріляти з реквізитного пістолета, який мав бути заряджений холостими патронами. Очевидець пояснив, що нещасний випадок стався через пропуски запалювання зброї з холостими патронами.
- Коли актор вистрелив, осколки кулі розлетілися і потрапили у 2 людей. Також важке поранення отримав режисер стрічки Джоел Соуз. Його відвезли до лікарні, зараз він почувається добре.