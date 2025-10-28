Назвали тыловой крысой и забрызгали баллончиком: Одесский ТЦК расследует нападение на военного

В медийном пространстве распространилась информация о позорном нападении на действующего военнослужащего в Приморском районе Одессы. Группа лиц унижала военного в ортезе и использовала против него перцовый баллончик. Руководство ТЦК проверяет причастных к инциденту.

Сотрудники центра комплектования устанавливают все обстоятельства происшествия и лиц, причастных к ней. Об этом рассказывает 24 канал со ссылкой на Одесский областной ТЦК и СП.

Смотрите также У ТЦК будет полная база, – нардеп сказал, когда повесток станет больше

Что известно о нападении на военного?

Информация об инциденте появилась в соцсетях. Накануне о нем сообщил ветеран Александр Грамарчук. По словам Александра, его собрата, который находился на реабилитации в Одессе, остановила возле синагоги на улице Корженко группа неизвестных людей. Произошло это 27 октября.

Один из них показал военный билет и удостоверение военнослужащего Приморского ТЦК и СП, еще один имел при себе военный билет, а остальные – документы от имени якобы "добровольческого общественного объединения".

Во время разговора, как утверждает Грамарчук, нападавшие начали унижать военного, назвав его на русском языке "тыловая крыса", после чего вырвали из рук военный билет и повредили обложку.

В конце, один из мужчин применил перцовый баллончик против военного, после чего нападавшие скрылись на двух автомобилях.

Впоследствии ветеран уточнил, что пострадавший передвигается с помощью ортеза, а среди нападавших якобы был полицейский с включенной бодикамерой.

Как комментируют инцидент в местном ТЦК и СП?

Сейчас выясняют, имеют ли упомянутые в публикациях люди отношение к военным ТЦК и СП, а также могли ли в инциденте участвовать посторонние люди, которые представились членами так называемых "добровольческих формирований".

В случае подтверждения причастности к противоправным действиям военнослужащих ТЦК и СП, будет немедленно инициировано служебное расследование. Их действиям будет дана принципиальная правовая оценка, а виновные лица будут привлечены к строгой ответственности, согласно действующему законодательству,

– написали в Одесском областном ТЦК и СП.

Одесский областной ТЦК уже сотрудничает с правоохранителями, чтобы обеспечить полное и беспристрастное расследование инцидента.

Кстати, относительно подобных случаев ранее высказался нардеп Никита Потураев. Он считает, что большинство видео, которые распространяются в сети о деятельности ТЦК, являются фейковыми и создаются для дезинформации, часто даже за пределами Украины.

Подобные случаи с участием сотрудников центров комплектования