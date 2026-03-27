24 Канал Новости Украины
27 марта, 18:32
В Лондоне посадили россиянина, напавшего на девушку: свидетелем инцидента был сын Трампа

Сергей Попович
Основные тезисы
  • В Лондоне гражданин России Матвей Румянцев получил четыре года тюрьмы за жестокое нападение на девушку, свидетелем которого стал Беррон Трамп.
  • Беррон Трамп, наблюдая за нападением через видеозвонок, сразу сообщил полиции, что помогло остановить преступление.

В Лондоне суд вынес приговор гражданину России, которого признали виновным в жестоком нападении на девушку – он получил четыре года тюрьмы. Свидетелем преступления стал сын президента США Бэррон Трамп.

Об этом сообщает Reuters.

Что известно о нападении в Британии?

Речь идет о 22-летнем Матвее Румянцеве. Нападение произошло в январе 2025 года: девушка находилась в своем доме, когда мужчина ворвался внутрь и начал ее бить. Известно, что они некоторое время были в отношениях.

Во время инцидента Беррон Трамп видел все через видеозвонок и сразу обратился в полицию, сообщив о нападении в реальном времени.

В суде выяснилось, что нападавший еще и снимал избиение на телефон, очевидно, чтобы унизить жертву. У девушки зафиксировали многочисленные травмы – синяки, царапины и вырванные пряди волос.

Господин Трамп должным образом и ответственно, несмотря на то, что находился в Соединенных Штатах, позаботился о том, чтобы вызвать экстренные службы здесь, и рассказал им, что видел, 
– сказал судья.

Сам Румянцев во время рассмотрения дела заявил, что причиной агрессии стала ревность – его раздражало общение потерпевшей с Бэрроном, с которым она познакомилась в соцсетях.

