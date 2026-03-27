У Лондоні увʼязнили росіянина, який напав на дівчину: свідком інциденту був син Трампа
У Лондоні суд виніс вирок громадянину Росії, якого визнали винним у жорстокому нападі на дівчину – він отримав чотири роки тюрми. Свідком злочину став син президента США Беррон Трамп.
Про це повідомляє Reuters.
Що відомо про напад у Британії?
Йдеться про 22-річного Матвія Румянцева. Напад стався у січні 2025 року: дівчина перебувала у своєму будинку, коли чоловік увірвався всередину та почав її бити. Відомо, що вони певний час були у стосунках.
Під час інциденту Беррон Трамп бачив усе через відеодзвінок і одразу звернувся до поліції, повідомивши про напад у реальному часі.
У суді з’ясувалося, що нападник ще й знімав побиття на телефон, очевидно, щоб принизити жертву. У дівчини зафіксували численні травми – синці, подряпини та вирване пасмо волосся.
Пан Трамп належним чином і відповідально, попри те, що перебував у Сполучених Штатах, подбав про те, щоб викликати екстрені служби тут, і розповів їм, що бачив,
– сказав суддя.
Сам Румянцев під час розгляду справи заявив, що причиною агресії стала ревнощі – його дратувало спілкування потерпілої з Берроном, з яким вона познайомилася в соцмережах.
