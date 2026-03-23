Чоловік помер після тривалого погіршення стану та коми. Про це повідомляє Stern.

Що відомо про отруєння?

У Німеччині 53-річну громадянку України звинувачують у навмисному вбивстві свого співмешканця. За даними прокуратури, жінка отруїла чоловіка, підмішавши токсичну речовину у їжу або напій.

Як встановило слідство, інцидент стався на початку 2025 року, однак підготовка до злочину, ймовірно, розпочалася раніше.

За даними слідчих, жінка замовила через інтернет високотоксичну речовину — сульфат талію. Замовлення, як стверджується, було оформлене у листопаді 2024 року в компанії, що базується в Україні.

Талій є особливо небезпечним, оскільки не має ні запаху, ні смаку, що робить його практично непомітним для жертви. Саме це, за версією правоохоронців, дозволило використати його непомітно.

Який мотив?

У січні 2025 року, як вважає обвинувачення, жінка підмішала отруту своєму партнеру. Після цього чоловік почав скаржитися на погане самопочуття. Спочатку симптоми нагадували звичайне захворювання, подібне до грипу. Однак стан потерпілого стрімко погіршувався.

Згодом чоловіка госпіталізували. Його стан став критичним, він впав у кому, а пізніше помер. Причиною смерті стала поліорганна недостатність – стан, при якому одночасно відмовляють кілька життєво важливих органів, зокрема нирки, печінка та легені.

Лікарі тривалий час не підозрювали отруєння, оскільки симптоми не були специфічними. Через це точний діагноз не змогли встановити одразу, і лише після смерті чоловіка виникла версія про можливе отруєння.

Саме подальші експертизи дали підстави правоохоронцям висунути обвинувачення у навмисному вбивстві.

Офіційно мотив злочину не розкривається повністю. Водночас слідство вважає, що дії жінки були спланованими. На це вказує факт попереднього замовлення отрути, а також спосіб її застосування.

Наразі жінка постане перед судом у Німеччині. Їй загрожує суворе покарання у разі доведення провини. Справу розглядають як одну з резонансних, адже йдеться про використання рідкісної та надзвичайно небезпечної отрути.

Розслідування триває, а всі обставини злочину встановлюються.

