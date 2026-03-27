Об этом сообщает Reuters.
Что известно о нападении в Британии?
Речь идет о 22-летнем Матвее Румянцеве. Нападение произошло в январе 2025 года: девушка находилась в своем доме, когда мужчина ворвался внутрь и начал ее бить. Известно, что они некоторое время были в отношениях.
Во время инцидента Беррон Трамп видел все через видеозвонок и сразу обратился в полицию, сообщив о нападении в реальном времени.
В суде выяснилось, что нападавший еще и снимал избиение на телефон, очевидно, чтобы унизить жертву. У девушки зафиксировали многочисленные травмы – синяки, царапины и вырванные пряди волос.
Господин Трамп должным образом и ответственно, несмотря на то, что находился в Соединенных Штатах, позаботился о том, чтобы вызвать экстренные службы здесь, и рассказал им, что видел,
– сказал судья.
Сам Румянцев во время рассмотрения дела заявил, что причиной агрессии стала ревность – его раздражало общение потерпевшей с Бэрроном, с которым она познакомилась в соцсетях.
В Ирландии убили украинца
31-летнего украинца смертельно ранили ножом в ирландском городе Корк, когда он вышел в магазин.
Подозреваемого, мужчину в возрасте за 40 лет, задержали на следующий день после инцидента.