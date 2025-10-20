Есть азарт, – психолог ответила, как нарциссизм Трампа играет на руку Украине
- Психолог Елена Шершнева считает, что нарциссизм Трампа может подтолкнуть его к завершению российско-украинской войны.
- Президент США коллекционирует достижения, поэтому ему важно достигать большего, чем другие.
Недавно Дональд Трамп заявил, что он уже закончил 8 войн за свою политическую карьеру. Это еще раз доказывает, что он имеет нарциссический тип, который постоянно должен "находиться в игре".
Такое мнение в эфире 24 Канала высказала психолог Елена Шершнева, отметив, что нарциссы всегда должны достичь большего, чем другие. Таким образом это может касаться и достижения мира в Украине.
Как нарциссизм Трампа играет на руку Украине?
По словам психолога, президент США коллекционирует достижения. Для нарциссов всегда большую роль играют цифры – президенту США важно, сколько миллионов он заработал, сколько конфликтов он завершил и т.д., чтобы сравнивать себя с другими.
Вся жизнь нарциссов – это погоня, сравнения и соревнования с другими. Есть азарт. Однако это подгоняет Трампа и к завершению российско-украинской войны. Это нам на руку,
– подчеркнула психолог.
Шершнева отметила, что для нарциссов не существует конечной точки, где они останавливаются – они всегда идут вперед, несмотря на неудачи. Например, стоит вспомнить, что у Трампа были и времена банкротства.
Как еще нарциссизм Трампа может повлиять на нашу страну?
- Ранее психолог сообщила, что если интересы Трампа сойдутся с интересами Украины, он может стать отличным союзником, другом, помощником. Ведь все его действия нацелены на самопревозношение.
- Она также отметила, что Россия пытается манипулировать президентом США и льстить ему. Однако Украина должна выбрать другой путь – знать особенности личности Трампа и вести конструктивную коммуникацию.
- Кроме того, из-за нежелания Владимира Путина выйти на реальный переговорный трек, Трамп может обидеться на него и злиться, что будет полезно для Украины.