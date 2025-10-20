Недавно Дональд Трамп заявил, что он уже закончил 8 войн за свою политическую карьеру. Это еще раз доказывает, что он имеет нарциссический тип, который постоянно должен "находиться в игре".

Такое мнение в эфире 24 Канала высказала психолог Елена Шершнева, отметив, что нарциссы всегда должны достичь большего, чем другие. Таким образом это может касаться и достижения мира в Украине.

Как нарциссизм Трампа играет на руку Украине?

По словам психолога, президент США коллекционирует достижения. Для нарциссов всегда большую роль играют цифры – президенту США важно, сколько миллионов он заработал, сколько конфликтов он завершил и т.д., чтобы сравнивать себя с другими.

Вся жизнь нарциссов – это погоня, сравнения и соревнования с другими. Есть азарт. Однако это подгоняет Трампа и к завершению российско-украинской войны. Это нам на руку,

– подчеркнула психолог.

Шершнева отметила, что для нарциссов не существует конечной точки, где они останавливаются – они всегда идут вперед, несмотря на неудачи. Например, стоит вспомнить, что у Трампа были и времена банкротства.

Как еще нарциссизм Трампа может повлиять на нашу страну?