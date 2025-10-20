Нещодавно Дональд Трамп заявив, що він вже закінчив 8 воєн за свою політичну кар'єру. Це вкотре доводить, що він має нарцисичний тип, який постійно повинен "перебувати у грі".

Таку думку в ефірі 24 Каналу висловила психологиня Олена Шершньова, зауваживши, що нарциси завжди мають досягнути більшого, ніж інші. В такий спосіб це може стосуватись і досягнення миру в Україні.

Як нарцисизм Трампа грає на руку Україні?

За словами психологині, президент США колекціонує досягнення. Для нарцисів завжди велику роль відіграють цифри – президенту США важливо, скільки мільйонів він заробив, скільки конфліктів він завершив тощо, щоб порівнювати себе з іншими.

Все життя нарцисів – це гонитва, порівняння та змагання з іншими. Є азарт. Однак це підганяє Трампа і до завершення російсько-української війни. Це нам на руку,

– наголосила психологиня.

Шершньова зазначила, що для нарцисів не існує кінцевої точки, де вони зупиняються – вони завжди ідуть вперед, попри невдачі. Наприклад, варто згадати, що в Трампа були і часи банкрутства.

Як ще нарцисизм Трампа може вплинути на нашу країну?